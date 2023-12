Газета требует от двух поставщиков услуг искусственного интеллекта "миллиарды долларов в виде установленных законом и фактических убытков"

В судебном иске заявлено, что ChatGPT и Copilot буквально декламируют или имитируют контент и копируют "миллионы" новостных статей.

К списку многих других судебных исков, связанных с генеративным искусственным интеллектом, добавился и судебный процесс The New York Times против Microsoft и OpenAI по поводу использования контента NYT в Copilot и ChatGPT.

Как сообщает The Verge, газета требует от двух поставщиков услуг искусственного интеллекта "миллиарды долларов в виде установленных законом и фактических убытков" за использование "миллионов" статей NYT путем их прямого цитирования или точного подражания.

Как утверждает The New York Times в своем иске: "С помощью сервиса Bing Chat от Microsoft (недавно переименованного в Copilot) и ChatGPT от OpenAI обвиняемые пытаются нажиться на огромных инвестициях The Times в журналистику, применяя их для создания суррогатных продуктов без разрешения или оплаты".

Это довольно смелые заявления и, к сожалению для Microsoft и OpenAI, вполне правдоподобные, поскольку The New York Times в своем иске привела примеры копирования OpenAI контента Times. В любом случае, подавляющее большинство "обучающих данных" для искусственного интеллекта - это работа других людей, написанная, сфотографированная, проиллюстрированная и т.д.

Загрузка и использование обучающих данных без разрешения издателя или автора с целью получения прибыли, безусловно, соответствует определению нарушения авторских прав, учитывая принцип работы генеративного искусственного интеллекта. Основываясь на доказательствах, представленных NYT в этом деле, можно только надеяться, что этот прецедент поможет остановить безудержное нарушение авторских прав в сфере генеративного ИИ.

Хотя эксплуатация произведений писателей, художников и других работников искусственным интеллектом - это реальная проблема, которая в настоящее время сильно недооценивается, есть способы борьбы с ней и вне зала суда. Например, некоторые художники начали использовать инструмент под названием "Nightshade", который отравляет обучающие модели ИИ, копирующие их работы без разрешения. Кроме того, федеральный суд в Вашингтоне недавно постановил, что творения искусственного интеллекта не защищены авторским правом, опираясь на прецедент, согласно которому только человек защищен законом об авторском праве.

Несмотря на то, что достижения в области искусственного интеллекта и компьютерного оборудования поистине восхитительны, важно помнить, что генеративный искусственный интеллект не может ничего сделать, если его не обучают реальные люди. Однако в случае с The New York Times данные для обучения не были предоставлены с согласия, и если газета докажет это в ходе судебного разбирательства, то, скорее всего, OpenAI и Microsoft заплатят миллиарды долларов за эту ошибку.