Подборка полезных находок с Aliexpress: детский игровой коврик, дверной звонок без проводов и батареек, LED лампа с часами и другие товары
Где большую часть времени проводят маленькие дети? Правильно, в играх на полу. Как раз для этого и существуют детские многослойные, яркие и привлекательные коврики толщиной 1 см. Можно не переживать, что ребенок озябнет. Габариты 180*150 и 200*180 см.
Цена 29,99 $ и 37,23 $
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Беспроводной звонок без батареек
Беспроводной звонок DIGOO работает без батареек и фактически является мобильным устройством в рамках дома – блок приемника подключается в любую розетку, а кнопку звонка работает на расстоянии до 180 метров на открытом пространстве. Энергия для передачи сигнала вырабатывается непосредственно в кнопке звонка, когда на нее нажимают. Кнопка имеет защиту IP44 и не боится воды.
Цена 14,89 $
Одним из действенных методов борьбы с посторонними запахами, микроорганизмами и, очень важно сейчас, вирусами является кварцевание. Ультрафиолетовую лампу с обычным цоколем Е27 мощностью 15 Вт можно запросто применять для стерилизации санузлов, ванных комнат, кухонь, погребов и т.д. В процессе работы помимо ультрафиолета выделяется озон, делая стерилизацию еще более эффективной.
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Цена 9,99 $
Светодиодная лампа с календарем и часами
Светодиодным настольных ламп сейчас пруд пруди, но вот с часами и календарем встретишь не часто. Эта именно такая. Мощности в 5 Вт вполне достаточно для освещения рабочего места, сенсорная регулировка яркости (5 уровней) и температуры свечения (3300-5500 К). Встроенные часы с календарем делают лампу многофункциональной.
Цена 33,17 $
Конструктор светодиодных часов
Конструктор светодиодных часов поможет интересно провести время Вашему ребенку и гордиться полученным результатом, ведь это уже не игрушка, а настоящие часы. Результат гарантирован практически на 100 % - ошибиться при сборке почти невозможно. Функционал – часы, дата, день, будильник, температура воздуха в комнате. На выбор белый, красный, синий и зеленый цвет свечения.
Цена 7,84 $
На сегодня всё. Продолжение следует!
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