Один из лучших мобильных ЦАПов с отличным соотношением цены и качества, подключается к смартфону. Выходная мощность составляет 80 мВт на 32 Ома. Звук яркий и насыщенный с отличной детализацией. Разрешение звука: до 384 кГц/32 бит. Имеет весьма компактные габариты и малый вес. Совместим с ОС Windows, MAC, Android и iOS.





Цена: US $55.98

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Гирлянда предназначена для праздничного и новогоднего украшения. Отличается надежностью, повышенной яркостью свечения и долговечностью. Используя специальное приложение на вашем смартфоне, вы сможете внести дополнительные настройки для работы гирлянды.

Цена: US $15.80

Новинка 2020 года с Hi-Fi звуком, сенсорным управлением и магнитным кейсом-чехлом. В период распродаж вы сможете приобрести данную модель по очень выгодной цене. Наушники совместимы с Android и iOS. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Оснащены встроенным микрофоном с шумоподавлением и имеют премиальный дизайн.

Цена: US $13.19 - 15.39

Беспроводная колонка с довольно неплохим стереозвуком до 25 Вт. Колонка способна объединяться в стереопару с такой же. Оснащена USB-портом, слотом для карт памяти, радио и AUX. Емкости встроенного аккумулятора будет достаточно для 6 часов работы.

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Цена: US $11.94 - 19.32

Поддержать чистоту в вашем доме поможет робот-пылесос с умной системой уборки. Он хорошо справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. В период главной распродажи года цена на данное устройство упадет до 387$, а если дополнитель использовать купон на станице продавца, то можно дополнительно сэкономить 16$.

Цена: US $424.99

ЦАП хорошего качества на чипе AK4493, с поддержкой LDAC и AptX. Имеет компактные габариты и хорошее качество сборки. Его удобно носить при себе вместе с ноутбуком. Оснащен всеми стандартными выходами и входами для данной модели. Питается от Type C по USB.

Цена: US $72.00

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Оригинальная светодиодная свеча преобразит любой интерьер. Ощущение праздника придет вместе с мерцанием этой чудесной светодиодной свечи.





Цена: US $10.91





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