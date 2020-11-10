Интересные находки с Aliexpress: ЦАП Nvarcher Stars, робот-пылесос Roborock S5, колонка Yaba
Мобильный ЦАП iBasso DC03
Один из лучших мобильных ЦАПов с отличным соотношением цены и качества, подключается к смартфону. Выходная мощность составляет 80 мВт на 32 Ома. Звук яркий и насыщенный с отличной детализацией. Разрешение звука: до 384 кГц/32 бит. Имеет весьма компактные габариты и малый вес. Совместим с ОС Windows, MAC, Android и iOS.
Цена: US $55.98
Рождественская гирлянда
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Гирлянда предназначена для праздничного и новогоднего украшения. Отличается надежностью, повышенной яркостью свечения и долговечностью. Используя специальное приложение на вашем смартфоне, вы сможете внести дополнительные настройки для работы гирлянды.
Цена: US $15.80
Беспроводные наушники
Новинка 2020 года с Hi-Fi звуком, сенсорным управлением и магнитным кейсом-чехлом. В период распродаж вы сможете приобрести данную модель по очень выгодной цене. Наушники совместимы с Android и iOS. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Оснащены встроенным микрофоном с шумоподавлением и имеют премиальный дизайн.
Цена: US $13.19 - 15.39
Беспроводная колонка Yaba
Беспроводная колонка с довольно неплохим стереозвуком до 25 Вт. Колонка способна объединяться в стереопару с такой же. Оснащена USB-портом, слотом для карт памяти, радио и AUX. Емкости встроенного аккумулятора будет достаточно для 6 часов работы.
Цена: US $11.94 - 19.32
Roborock S5 Max
Поддержать чистоту в вашем доме поможет робот-пылесос с умной системой уборки. Он хорошо справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. В период главной распродажи года цена на данное устройство упадет до 387$, а если дополнитель использовать купон на станице продавца, то можно дополнительно сэкономить 16$.
Цена: US $424.99
Nvarcher Stars
ЦАП хорошего качества на чипе AK4493, с поддержкой LDAC и AptX. Имеет компактные габариты и хорошее качество сборки. Его удобно носить при себе вместе с ноутбуком. Оснащен всеми стандартными выходами и входами для данной модели. Питается от Type C по USB.
Цена: US $72.00
Проекционная свеча
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Оригинальная светодиодная свеча преобразит любой интерьер. Ощущение праздника придет вместе с мерцанием этой чудесной светодиодной свечи.
Цена: US $10.91
Всемирный день шопинга 11.11. Скидки на максимум. Экономьте больше с купонами АлиЭкспресс.
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