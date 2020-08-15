Игровой джойстик для смартфона с компактными габаритами. Он подходит для любого смартфона с ОС Андроид и iOS. Надежно фиксируется на присоски на мобильное устройство, что гарантирует удобство во время самой игры.

Цена: US $1.26 - 1.81

Бюджетный вариант домашней метеостанции с цветным экраном, на котором отображается подробная информация о температуре как в помещении, так и на улице. Устройство показывает прогноз погоды, есть барометр, календарь, будильник.





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Цена: US $30.99

Настольная лампа мощностью 5В идеально подойдет для детской комнаты. Габариты: 18x14x11 см. Корпус из качественного ABS-пластика. Оснащена встроенным аккумулятором. Подойдет для оригинального подарка.





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Цена: US $13.87

Гравитационная копилка в виде песочных часов. Опустив монетку в копилку, она начинает сильно раскручиваться и постепенно опускаться вниз. Зрелище завораживающее, трудно удержаться и не опустить еще одну монетку.

Цена: US $13.46

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Спортивный термос хорошего качества с тройным горлышком. Корпус пластиковый с металлической колбой внутри. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки корпуса. В комплекте идет специальная насадка для питья из термоса.

Цена: US $14.97

Светящийся кабель для зарядки — это красивый аксессуар, который будет радовать не только качеством продукции, но и красивой подсветкой. Длина составляет 1 метр.





Цена: US $0.99 - 2.99





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