Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - джойстик для игр на мобильном телефоне, метеостанция, термос Etercycle и многое другое
Джойстик для игр на мобильном телефоне
Игровой джойстик для смартфона с компактными габаритами. Он подходит для любого смартфона с ОС Андроид и iOS. Надежно фиксируется на присоски на мобильное устройство, что гарантирует удобство во время самой игры.
Цена: US $1.26 - 1.81
Метеостанция
Бюджетный вариант домашней метеостанции с цветным экраном, на котором отображается подробная информация о температуре как в помещении, так и на улице. Устройство показывает прогноз погоды, есть барометр, календарь, будильник.
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Цена: US $30.99
Настольная лампа
Настольная лампа мощностью 5В идеально подойдет для детской комнаты. Габариты: 18x14x11 см. Корпус из качественного ABS-пластика. Оснащена встроенным аккумулятором. Подойдет для оригинального подарка.
Цена: US $13.87
Копилка
Гравитационная копилка в виде песочных часов. Опустив монетку в копилку, она начинает сильно раскручиваться и постепенно опускаться вниз. Зрелище завораживающее, трудно удержаться и не опустить еще одну монетку.
Цена: US $13.46
Термос Etercycle
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Спортивный термос хорошего качества с тройным горлышком. Корпус пластиковый с металлической колбой внутри. На странице продавца представлено несколько вариантов расцветки корпуса. В комплекте идет специальная насадка для питья из термоса.
Цена: US $14.97
Светящийся кабель для зарядки и передачи данных
Светящийся кабель для зарядки — это красивый аксессуар, который будет радовать не только качеством продукции, но и красивой подсветкой. Длина составляет 1 метр.
Цена: US $0.99 - 2.99
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