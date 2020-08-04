Новые стильные беспроводные наушники с ярким дизайном и потрясающей автономностью 7 часов. Суммарное время автономной работы составляет 24 часа. Звук яркий и насыщенный с отличными басами. Наушники можно использовать как в паре, так и по отдельности. Степень защиты IPx7. Синхронизируется с гаджетами посредством Blothooth 5.0.

Цена: US $79.00

Прибор предназначен для дезинфекции посуды. Оснащен ультрафиолетовой лампой, дисплеем и кнопками управления. Емкость 18 литров. Имеет компактные габариты, по внешнему виду напоминает обычный холодильник.

Цена: US $94.08

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Оперативная память от компании Samsung для установки в ноутбук. Имеет отличное качество и отвечает за быстродействие приложений.

Цена: US $4.35 - 30.43

Отличная находка за небольшую стоимость — прозрачные наклейки на клавиатуру с ламинированными символами. Наклейки износостойкие, легко клеятся и не оставляют следов клея после себя. Символы крупные и хорошо видны.



Цена: US $0.31 - 0.99

Удобное устройство, с помощью которого вы сможете загружать информацию с карт памяти на смартфон или планшет. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.

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Цена: US $0.22 - 0.92

Нож с выдвижным лезвием отлично справляется с нарезкой различных предметов. Имеет компактный размер и хорошие режущие свойства.

Цена: US $0.22 - 0.89

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Наручные кварцевые часы от компании Xiaomi получили ультрасовременный дизайн. Смотрятся стильно. Выдерживают давление до 3 АТМ. В часах источником энергии служит батарейка, которая питает электронный блок кварцевых часов и шаговый электродвигатель. Одной батарейки хватит на 5 лет работы.

Цена: US $18.99 - 21.99

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