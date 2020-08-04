Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - кварцевые часы Xiaomi Twenty Seventeen, наушники Shanling MTW100, портативный дезинфектор посуды Xiaomi и многое другое
Наушники Shanling MTW100
Новые стильные беспроводные наушники с ярким дизайном и потрясающей автономностью 7 часов. Суммарное время автономной работы составляет 24 часа. Звук яркий и насыщенный с отличными басами. Наушники можно использовать как в паре, так и по отдельности. Степень защиты IPx7. Синхронизируется с гаджетами посредством Blothooth 5.0.
Цена: US $79.00
Портативный дезинфектор посуды Xiaomi
Прибор предназначен для дезинфекции посуды. Оснащен ультрафиолетовой лампой, дисплеем и кнопками управления. Емкость 18 литров. Имеет компактные габариты, по внешнему виду напоминает обычный холодильник.
Цена: US $94.08
Оперативная память Samsung
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Оперативная память от компании Samsung для установки в ноутбук. Имеет отличное качество и отвечает за быстродействие приложений.
Цена: US $4.35 - 30.43
Наклейки на клавиатуру
Отличная находка за небольшую стоимость — прозрачные наклейки на клавиатуру с ламинированными символами. Наклейки износостойкие, легко клеятся и не оставляют следов клея после себя. Символы крупные и хорошо видны.
Цена: US $0.31 - 0.99
Кардридер
Удобное устройство, с помощью которого вы сможете загружать информацию с карт памяти на смартфон или планшет. Благодаря компактным габаритам его удобно носить с собой. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.
Цена: US $0.22 - 0.92
Портативный нож
Нож с выдвижным лезвием отлично справляется с нарезкой различных предметов. Имеет компактный размер и хорошие режущие свойства.
Цена: US $0.22 - 0.89
Xiaomi Twenty Seventeen
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Наручные кварцевые часы от компании Xiaomi получили ультрасовременный дизайн. Смотрятся стильно. Выдерживают давление до 3 АТМ. В часах источником энергии служит батарейка, которая питает электронный блок кварцевых часов и шаговый электродвигатель. Одной батарейки хватит на 5 лет работы.
Цена: US $18.99 - 21.99
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