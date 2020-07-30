Портативный массажёр от компании Xiaomi, который поможет расслабиться после трудного дня. Предусмотрено несколько режимов работы. Благодаря компактным габаритам удобный в транспортировке. Крепится без липучек и скотча.

Цена: US $31.69

Оригинальное стекло для смартфона, которое скроет всю информацию при взгляде под углом. И чем больше угол, с которого смотрит наблюдатель, тем сильнее эффект.

Цена: US $2.37 - 2.58

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Фитнес-трекер с поддержкой русского языка и большим дисплеем. Будет отслеживать вашу активность в течение дня, измерять пульс, подсчитывать потраченные калории, пройденное расстояние и т.д. Трекер не боится воды и пыли.

Цена: US $26.17 - 28.90

Компактная и удобная складная клавиатура с низкопрофильными клавишами и тачпадом с поддержкой стандартных жестов. Имеет компактные габариты в сложенном виде.

Цена: US $20.99

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Полезная находка на АлиЭкспресс — маркер для восстановления плиточных швов. Имеет густой наполнитель, который напоминает стандартную замазку. Работает маркер как обычный корректор. Имеет доступную цену, хорошее качество и высокий рейтинг.

Цена: US $2.30

Надежный переходник-удлинитель подходит для любых вилок, на странице продавца представлена в вариантах на 8, 12 и 16 розеток. Имеет USB порты. Мощность всех розеток составляет 2,5 кА.

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Полезный прибор в быту — автоматический диспенсер, предназначенный для раздачи воды в стандартной таре. Чтобы получить порцию воды, вам достаточно поднести емкость к диспансеру, устройство автоматически наполнить жидкостью вашу тару.

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Цена: US $15.84













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