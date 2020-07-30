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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - cкладная клавиатура Avatto, миостимулятор Xiaomi, фитнес-трекер и многое другое

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Миостимулятор Xiaomi

Портативный массажёр от компании Xiaomi, который поможет расслабиться после трудного дня. Предусмотрено несколько режимов работы. Благодаря компактным габаритам удобный в транспортировке. Крепится без липучек и скотча. 

Цена: US $31.69

Стекло с защитой от взглядов

Оригинальное стекло для смартфона, которое скроет всю информацию при взгляде под углом. И чем больше угол, с которого смотрит наблюдатель, тем сильнее эффект. 

Цена: US $2.37 - 2.58

Фитнес-трекер 

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Фитнес-трекер с поддержкой русского языка и большим дисплеем. Будет отслеживать вашу активность в течение дня, измерять пульс, подсчитывать потраченные калории, пройденное расстояние и т.д. Трекер не боится воды и пыли. 

Цена: US $26.17 - 28.90

 Складная клавиатура Avatto

Компактная и удобная складная клавиатура с низкопрофильными клавишами и тачпадом с поддержкой стандартных жестов. Имеет компактные габариты в сложенном виде. 

Цена: US $20.99

 Маркер для восстановления плиточных швов 

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Полезная находка на АлиЭкспресс — маркер для восстановления плиточных швов. Имеет густой наполнитель, который напоминает стандартную замазку. Работает маркер как обычный корректор. Имеет доступную цену, хорошее качество и высокий рейтинг. 

Цена: US $2.30

Зарядная станция 

Надежный переходник-удлинитель подходит для любых вилок, на странице продавца представлена в вариантах на 8, 12 и 16 розеток. Имеет USB порты. Мощность всех розеток составляет 2,5 кА.

Цена: US $37.90 - 42.11

 Автоматический диспенсер

Полезный прибор в быту — автоматический диспенсер, предназначенный для раздачи воды в стандартной таре. Чтобы получить порцию воды, вам достаточно поднести емкость к диспансеру, устройство автоматически наполнить жидкостью вашу тару.

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Цена: US $15.84



     Магазин Xiaomi  


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ZrZ
18:20
Отличные-неотличные - эт все субъективщина. В те времена видел кучу комментариев, которые показывали, что далеко не всем нравится нСЖО. А больше вариантов-то и не было - выбора никакого. Да и партнеры...
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Οdιλβξκ Rαχιμον
18:19
Уважаемые скажите пожалуйста у меня ред нот 8 про стоит миу 11.0.6 пришло обнова 11.0.5 как это понять
8 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе, России и остальном мире
Ambiguity
18:19
Топовые ПК - ничтожный рынок. Новые консоли по железу близки к топовым ПК, а там будет уже миллионный охват.
Авторы Bulletstorm готовят новый высокобюджетный боевик для платформ нового поколения
Me4tatelI&gt;
18:19
че минусуете давайте вспоминайте этот дебильный лозунг nvidia killer когда он ходил? он еще в 19м году ходил.... nvidia даже успела анонсировать ускорители ampere в мае 2020го а эти слоупоки носятся с...
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
LEVAK
18:19
Новое поколение как бы. Слив зелени, то бишь Тюрингов будет эпический. Никто же не заставлял за оверпрайс Тюринги топовые покупать.
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Владимир
18:19
Вы испытываете терпение амдбоев)) +2 красных очка)) неплохо
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Ambiguity
18:19
Новый IP - это уже неплохая новость в нашем 2020-м годе ремэйков, переизданий и ремастеров.
Авторы Bulletstorm готовят новый высокобюджетный боевик для платформ нового поколения
Михаил Карт
18:17
Как же мне по ходу повезло купить 5700XT за 400$. Да и что такого в том, что потенциальный аналог 2080ти будет стоить 500$ на момент выхода? 2080ти так то не вчера вышла.
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Slow Mo
18:15
К 8700 прибавь скальп и + хороший охлад и топовую материнку для разгона,ах да +5фпс и 5 жижарерц как у красных нету )
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Ambiguity
18:14
4% в год - прям как Intel, XD
Panasonic обещает за пять лет разогнать ёмкость тяговых аккумуляторов на 20%
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