Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - cкладная клавиатура Avatto, миостимулятор Xiaomi, фитнес-трекер и многое другое
Миостимулятор Xiaomi
Портативный массажёр от компании Xiaomi, который поможет расслабиться после трудного дня. Предусмотрено несколько режимов работы. Благодаря компактным габаритам удобный в транспортировке. Крепится без липучек и скотча.
Цена: US $31.69
Стекло с защитой от взглядов
Оригинальное стекло для смартфона, которое скроет всю информацию при взгляде под углом. И чем больше угол, с которого смотрит наблюдатель, тем сильнее эффект.
Цена: US $2.37 - 2.58
Фитнес-трекер
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Фитнес-трекер с поддержкой русского языка и большим дисплеем. Будет отслеживать вашу активность в течение дня, измерять пульс, подсчитывать потраченные калории, пройденное расстояние и т.д. Трекер не боится воды и пыли.
Цена: US $26.17 - 28.90
Складная клавиатура Avatto
Компактная и удобная складная клавиатура с низкопрофильными клавишами и тачпадом с поддержкой стандартных жестов. Имеет компактные габариты в сложенном виде.
Цена: US $20.99
Маркер для восстановления плиточных швов
Полезная находка на АлиЭкспресс — маркер для восстановления плиточных швов. Имеет густой наполнитель, который напоминает стандартную замазку. Работает маркер как обычный корректор. Имеет доступную цену, хорошее качество и высокий рейтинг.
Цена: US $2.30
Зарядная станция
Надежный переходник-удлинитель подходит для любых вилок, на странице продавца представлена в вариантах на 8, 12 и 16 розеток. Имеет USB порты. Мощность всех розеток составляет 2,5 кА.
Цена: US $37.90 - 42.11
Автоматический диспенсер
Полезный прибор в быту — автоматический диспенсер, предназначенный для раздачи воды в стандартной таре. Чтобы получить порцию воды, вам достаточно поднести емкость к диспансеру, устройство автоматически наполнить жидкостью вашу тару.
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Цена: US $15.84
Магазин Xiaomi
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