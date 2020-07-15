Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - левитирующий бонсай, умный дверной звонок DoorBell 2, тактическая ручка для оружия и многое другое
Ручка для оружия
Тактическая ручка для оружия с уникальным дизайном из качественного ABS-пластика. Конструкция прочная. Высота 10 см. Вес 94 г. Цена: US $9.33
Умная лампа накаливания
Компания Xiaomi заботится о своих клиентах и постоянно радует новой качественной продукцией. На этот раз - это ретро-лампа с множеством функций. Вы сможете не только контролировать яркость свечения, но и управлять дистанционно.
Цена: US $15.13 - 48.58
Смарт-часы Xiaomi Haylou Solar LS05
Популярная модель смарт-часов, которые появились на рынке весной 2020 года. Диагональ TFT-дисплея 1.28 дюйма. Степень защиты IP68. Автономность работы составляет 15 дней. Смарт-часы не только имеют ультрасовременный дизайн, но и отслеживают вашу физическую активность, сообщают погоду, отображают уведомления. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 12 спортивных режимов.
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Цена: US $33.95
Дверной звонок DoorBell 2 от Xiaomi
Мини-система видеонаблюдения: подключив к смартфону или телевизору, вы сможете видеть и слышать, что происходит на лестничной площадке. Угол обзора составляет 140 градусов. Гаджет распознаёт лица, также оснащен опцией ночного видения, срабатывает на расстоянии 5 метров, запись видео осуществляется автоматически.
Цена: US $20.70 - 35.98
Мини повербанк
Ультрасовременный и компактный повербанк, который поместится в карман или небольшую женскую сумку. Емкость 12 000 мАч. Вес составляет всего 195 г. Поддерживает быструю зарядку. Есть несколько степеней защиты для безопасной зарядки ваших гаджетов. Цена: US $6.38
Очиститель труб Submarine Pipe
Пневматический очиститель труб с турбокомпрессором, который быстро устранит засоры в канализации. Данный прибор можно применять для очистки унитазов, раковин и разнообразных труб.
Цена: US $53.65 - 59.41
Левитирующий бонсай
Растение в горшке, которое парит в воздухе и медленно вращается, точно не останется без внимания окружающих. Смотрится оригинально, сможет украсить любой интерьер. Растение в таком горшке получает равномерное распределение света и растет быстрее.
Цена: US $54.77
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