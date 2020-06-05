Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - тактическая ручка для оружия, аккумуляторные батарейки 3 000 мАч, внешний аккумулятор на 10 000 мАч с мобильным Wi-Fi-роутером
Тактическая ручка для оружия
Оригинальная тактическая ручка необычной формы с уникальным дизайном. Крепится на страйкбольное оружие. Конструкция прочная. Вес составляет 94 г.
Цена: US $9.32
Компьютерная мышь Xiaomi Wireless Mouse 2
Компактная мышь от компании Xiaomi с симметричным корпусом. Подходит как для правшей, так и левшей. Питается от батареек АА. Оснащена высокоточным датчиком с разрешением 1 000 DPI.
Цена: US $10.91
Двухсторонний скотч
Многоразовый двухсторонний скотч подойдет для решения бытовых проблем. Стоит промыть скотч под струей воды, и вы снова можете его использовать. Продается мотками по 1,2,3 и 5 метров.
Цена: US $1.36
Лампа от комаров
рекламаИзбавиться от надоедливых насекомых вам поможет специальная лампа. Насекомые летят на синий свет, подлетая близко к лампе они получают разряд тока, который смертелен для насекомых. Лампа может выполнять также роль обычного светильника. Простая и безопасная, полезная находка этого лета.
Цена: US $1.32
Аккумуляторные батарейки
Аккумуляторные батарейки помогут вам сэкономить время и деньги, купив их один раз, вам больше не придется тратиться на покупку обычных элементов питания. Емкость каждой аккумуляторной батарейки 3000 мАч. В комплект входит 4, 8 или 16 штук.
Цена: US $6.88
QCY T3
рекламаПопулярные беспроводные наушники с сенсорным управлением и возможностью регулировки звука, не доставая смартфон. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Автономность работы составляет 5 часов. Суммарное время работы с подзарядкой в кейсе составляет 25 часов. Звук яркий и насыщенный. Наушники имеют высокий рейтинг.
Цена: US $22
Повербанк на 10 000 мАч с мобильным Wi-Fi-роутером
Полезное устройство, которое не только обеспечит подключение к интернету, но и подзарядит ваши гаджеты. Емкость аккумулятора 10 000 мАч. Габариты: 102х75х22 мм. Вес составляет 260 г. Поддерживает функцию быстрой зарядки и работу в сетях 4G и 3G. Имеет девять степеней защиты, в том числе от повышенного напряжения и тока как на входе, так и на выходе.
Цена: US $90.39
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