Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - SMSL DP3 USB DAC, мини повербанк на 10 000 мАч, аккумуляторы 3000 mAh, умная копилка и многое другое
SMSL DP3 USB DAC
Цифровой проигрыватель со встроенным ЦАПом и балансным усилителем для наушников. Станет отличным дополнением для домашней аудиосистемы. Главное преимущество данной модели – возможность управлять усилителем со своего смартфона. Устройство имеет множество разъемов для подключения. Умеет читать различные файлы с карт памяти, внешних жестких дисков и сетевых хранилищ.
Цена: US $279.99
Беспроводные наушники
Цена: US $10.89
Проводная игровая мышь ZUOYA
Хорошая проводная мышь с лазерным сенсором и великолепным дизайном, которая порадует любого геймера. Благодаря эргономичному корпусу мышь лежит в ладони как влитая. Имеет боковые кнопки, которые очень удобно нажимать. Мышь не скользит в ладони из-за специального гальванического покрытия. Оптическое разрешение: 1200/1800/2400/3200 DPI. Весит 145 г.
рекламаЦена: US $8.89
Daweikala аккумуляторы 3000 mAh
Качественные аккумуляторы АА помогут вам сэкономить не только деньги, но и время на покупку обычных батареек. Емкость 3 000 мАч. Используются в дистанционных пультах управления, игрушках и других электронных устройствах.
Цена: US $2.78 - 15.64
Светодиодный кабель
Популярный светодиодный кабель с поддержкой быстрой зарядки. При подключении кабеля к смартфону подсветка включается автоматически. Такой кабель вы точно не потеряете в темноте. Имеет стандартную длину 1 метр. Изготовлен из высококачественного материала, прослужит долго.
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Цена: US $1.96 - 2.60
Электронная копилка со счетчиком
Интересная копилка со счетчиком для монет. На крышке копилки дисплей, на котором отображается точное количество монет, находящихся внутри копилки. Питается от батареек.
Цена: US $7.19
Мини повербанк на 10 000 мАч
Портативный повербанк на 10 000 мАч, предназначен для зарядки электронных устройств, таких как: смартфон, планшет и т.д. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Благодаря небольшим габаритам он легко помещается в карман, поэтому повербанк удобно носить с собой. Оснащен двумя портами USB, TYPE-C, lighthing. Есть небольшой дисплей, на котором отображается процент оставшегося заряда.
Цена: US $12.99 - 13.99
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