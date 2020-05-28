Цифровой проигрыватель со встроенным ЦАПом и балансным усилителем для наушников. Станет отличным дополнением для домашней аудиосистемы. Главное преимущество данной модели – возможность управлять усилителем со своего смартфона. Устройство имеет множество разъемов для подключения. Умеет читать различные файлы с карт памяти, внешних жестких дисков и сетевых хранилищ.





Цена: US $279.99

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Хорошая модель беспроводных наушников для повседневного использования. Имеет достаточно приятный ценник и хороший звук. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Поддерживают помощника Сири. Степень защиты IPX7. Зарядный кейс оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда.





Цена: US $10.89

Хорошая проводная мышь с лазерным сенсором и великолепным дизайном, которая порадует любого геймера. Благодаря эргономичному корпусу мышь лежит в ладони как влитая. Имеет боковые кнопки, которые очень удобно нажимать. Мышь не скользит в ладони из-за специального гальванического покрытия. Оптическое разрешение: 1200/1800/2400/3200 DPI. Весит 145 г.

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Цена: US $8.89

Качественные аккумуляторы АА помогут вам сэкономить не только деньги, но и время на покупку обычных батареек. Емкость 3 000 мАч. Используются в дистанционных пультах управления, игрушках и других электронных устройствах.





Цена: US $2.78 - 15.64

Популярный светодиодный кабель с поддержкой быстрой зарядки. При подключении кабеля к смартфону подсветка включается автоматически. Такой кабель вы точно не потеряете в темноте. Имеет стандартную длину 1 метр. Изготовлен из высококачественного материала, прослужит долго.

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Цена: US $1.96 - 2.60

Интересная копилка со счетчиком для монет. На крышке копилки дисплей, на котором отображается точное количество монет, находящихся внутри копилки. Питается от батареек.





Цена: US $7.19

Портативный повербанк на 10 000 мАч, предназначен для зарядки электронных устройств, таких как: смартфон, планшет и т.д. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Благодаря небольшим габаритам он легко помещается в карман, поэтому повербанк удобно носить с собой. Оснащен двумя портами USB, TYPE-C, lighthing. Есть небольшой дисплей, на котором отображается процент оставшегося заряда.

Цена: US $12.99 - 13.99









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