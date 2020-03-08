Стильный ретро-комплект, который состоит из беспроводной клавиатуры с круглыми клавишами и мыши. Рабочий сигнал на частоте 2.4 ГГц обеспечивает надежную передачу данных и бесперебойную работу. Клавиши необычной формы круглые, к ним быстро привыкаешь. Скорость отклика 3 мс. Комплект работает с любыми гаджетами.

Цена: US $24.28

USB концентратор - полезное устройство для активных пользователей разнообразных гаджетов. Он увеличивает количество USB портов и дает возможность использовать несколько USB-устройств одновременно. Концентратор получил интересный дизайн, выполнен в форме свинки. Оснащен 3 портами USB и слотами для SD/FD карт для большего удобства.





Цена: US $6.06 - 9.09

реклама

Многофункциональный инструмент подойдет как для любителей, так и для настоящих домашних мастеров. С его помощью вы с легкостью сможете сверлить, шлифовать, резать и т.д. Инструмент имеет компактный размер и малый вес. В комплекте предусмотрены всевозможные насадки. Мощность: 130 Вт. Электромотор способен поддержать скорость 32000 об/мин. Сейчас на инструмент действует хорошая скидка.

Цена: US $9.94 - 75.37

Носки - это простой и универсальный предмет гардероба, который нужен нам везде и всегда. Хлопковые носки универсальные и подходят к любому стилю одежды. Такие носки рекомендуют врачи, так как считают, что они сохраняют ноги здоровыми. Данная модель носков заслужила немалую популярность среди пользователей, имеет очень интересный дизайн и низкую посадку. Количество заказов более 25 000.

Цена: US $4.74 / набор

Популярная модель станет идеальным графическим планшетом для игры в Osu. Данную модель заказали более 9 000 раз. Планшет оснащен 4 настраиваемыми клавишами и активной областью 4.8х3". Чувствительность к давлению пера с 2048 до 4096 уровней. Его размер 186.6х139.2 мм, вес 135 г. Он достаточно легкий и компактный.



реклама

Цена: US $20.66

Хорошие беспроводные наушники с великолепным дизайном, сенсорным управлением и качественным звучанием. Благодаря уникальной конструкции они удобно сидят в ушной раковине и не выпадают. Управление сенсорное, с которым очень просто разобраться. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Наушники радуют хорошей автономностью. Каждый наушник оснащен емким аккумулятором на 40 мАч. Емкость аккумулятора зарядного кейса 450 мАч. Суммарное время работы наушников с подзарядкой в кейсе более 20 часов. Сейчас на наушники действует хорошая скидка.

Цена: US $24.20





Импульсная зажигалка, которая работает по принципу дуги и поджигает предметы не используя при этом открытое пламя. На страничке продавца вы найдете различные вариации дизайна. Зажигалка хорошего качества, что подтверждают пользователи в своих комментариях.

Цена: US $7.53 - 12.00









Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



