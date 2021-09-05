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Недорогие и полезные товары с AliExpress: акустический выключатель, реноватор и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
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Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке

Сканер штрих-кодов

Цена: от US $78.83 / 5 910 ₽

Данная модель ручного сканера работает от аккумулятора и предполагает ношение на пальце. Удобна тем, что не занимает полностью руку, позволяя одновременно пользоваться клавиатурой или шариковой ручкой. Для передачи данных со сканера на ПК или смартфон используется Bluetooth, дальность приема около 10 метров. Вес устройства - 50 г, а размеры вместе с креплением - 44 x 38 x 50 мм. Основной блок можно вращать на 180°.

Фрезерно-гравировальный станок

Цена: от US $156.70 / 11 749 ₽

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Компактный настольный фрезерный станок с функцией лазерной гравировки позволяет работать не только с древесиной, но и с пластиком, натуральной и искусственной кожей, акрилом, картоном и так далее. Сборка агрегата занимает примерно 1.5 часа. Для работы потребуется ПК или ноутбук, поддерживаются операционные системы начиная с Windows XP и до Windows 10 включительно.

Акустический выключатель

Цена: US $1.28 / 95.98 ₽

С помощью этого нехитрого устройства можно включать и выключать свет в квартире, просто хлопнув в ладоши. В дополнение к датчику звука, внутри корпуса находится и датчик освещенности. Таким образом, в светлое время суток устройство не будет реагировать на звуки, что позволяет экономить на электричестве и продлевать срок службы ламп. Выключатель подходит для установки и в неотапливаемые помещения, так как рабочие температуры находятся в диапазоне от -20 до +45 °С.

Монтажный пистолет

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3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Цена: от US $33.78 / 2 532.75 ₽

С помощью строительного пистолета не составит забить гвоздь, дюбель или заклепку в дерево, пеноблок или кирпич. При этом не придется тратить время на предварительное сверление. Инструмент прошивает насквозь даже сталь толщиной 2 мм. Инструмент необходимо держать двумя руками и плотно прижимать к поверхности, тогда уровень шума будет минимальный. Размер инструмента - 280 x 110 мм, в комплекте идут беруши, защитные очки и перчатки.

Копилка

Цена: US $18.62 / 1 396 ₽

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Суть этой деревянной копилки (как видно по фото) в том, чтобы накопить на отпуск. Согласно задумке, необходимо каждый день класть в копилку сумму от 1 до 365 рублей, и вычеркивать (или заклеивать) соответствующую цифру на одной из сторон корпуса. Таким образом, за год получится отложить сумму денег равную 66 795 рублей. Размер копилки - 25 x 20 x 17 см, приезжает уже в собранном виде.

Наушники с ANC

Цена: от US $74.73 / 5 603 ₽

5 603 

Наушники Soundcore Life Q30 от компании Anker не просто так стали бестселлером на AliExpress (более 17 тыс. заказов на момент публикации). Согласно множеству обзоров эта модель обладает лучшей реализацией активного шумоподавления (ANC) среди всех мониторных наушников в ценовом  сегменте до $100. Надо сказать, что и пассивная шумоизоляция тут тоже на весьма достойном уровне: наушники плотно сидят на голове, но летом в них может быть жарко.

Внешний аккумулятор

Цена: US $67.99 / 5 098 ₽

Павер-банк производства Romoss обладает емкостью в 57000 мАч. Этого хватит, чтобы, к примеру, 12 раз полностью зарядить Iphone 11. Поддерживается функция быстрой зарядки по стандарту QC 3.0, причем как на вход, так и на выход. Удобно брать с собой при выезде на природу на выходные: с таким "кирпичиком", весом 1.3 кг, волноваться о зарядках не приходится. Габариты аккумулятора: 18 x 8.4 x 6.6 см.

Реноватор

Цена: от US $26.90 / 2 017 ₽

Проводной реноватор мощностью от 300 до 500 Вт с набором аксессуаров в комплекте. Инструмент представляет из себя "мультитул". Благодаря различным насадкам может заменить сабельную пилу, электрический лобзик, гайковерт, шлифмашинку и так далее.

Однако всё это не является основным назначением данного инструмента. Наиболее полезен он для установщиков межкомнатных дверей, так как позволяет с минимальными затратами времени и усилий вырезать нишу в дверном косяке для установки замка.

Система сигнализации

Цена: от US $24.32 / 1 823 ₽

Популярная система сигнализации с большим количеством опций, что позволяет подобрать нужную конфигурацию для конкретного помещения, при этом не переплачивая за ненужные модули. Система состоит из себя головного устройства, которое может синхронизироваться с системой умного дома Tuya, а также из инфракрасных датчиков движения, датчиков дыма и температуры. Из минусов - все модули питаются от батареек типа CR2032, но в комплекте их нет.

Смарт-матрас от Xiaomi

Цена: US $539.99 / 40 489 ₽

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Этот "умный" матрас сложно назвать дешевым, однако он предлагает такие функции, которые вообще невозможно найти у других производителей (за исключением некоторых редких "эксклюзивных" решений, цены на которые приближаются к стоимости свежей иномарки). Внутри матраса расположено несколько независимых "воздушных подушек", объем которых можно регулировать парой кликов на смартфоне.

Также тут есть электрический подогрев с несколькими независимыми зонами. Температуру в них можно настраивать вручную, либо включить автоматический режим. В таком случае, если температура в помещении будет снижаться, подогрев будет работать на более высокой мощности, поддерживая заданную температуру.

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