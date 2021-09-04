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Все новые мобильные рабочие станции и ноутбуки для работы с графикой от компании Asus отныне будут оснащаться OLED-дисплеями. Тайваньский производитель рассчитывает сделать это ключевым отличием от ноутбуков других компаний.

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По сравнению с широко распространенными в ноутбуках IPS-дисплеями, OLED предлагает более глубокий черный цвет, лучшие показатели контрастности и времени отклика. Также OLED лучше показывает себя в работе с HDR-контентом. Однако ещё несколько лет назад матрицам с этой технологией было свойственно "выгорание" пикселей при длительном отображении статичной картинки или неподвижных элементов интерфейса.

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Ранее OLED-дисплеями комплектовались только наиболее дорогие модели от Asus, а теперь встретить этот тип дисплеев можно будет и в среднем ценовом сегменте. Наиболее производительной моделью из новинок станет StudioBook Pro 16, его цена стартует с отметки в $2500. На борту профессиональная видеокарта Nvidia RTX A2000, либо A5000. В качестве процессора - Intel Xeon либо Ryzen 5000-й серии.

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Среди наиболее бюджетных моделей с OLED - ZenBook Pro 15 и Vivobook Pro 14X (на фото выше), цены на которые начинаются с $1470 и $1400 соответственно. Оба варианта будут доступны с дискретной графикой RTX 3050 Ti и процессорами Intel Core i7, либо Ryzen 5000-й серии.