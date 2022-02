Включая три модели Galaxy S22.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22, которые были анонсированы два дня назад, стали первыми моделями южнокорейской компании с новой версией программного обеспечения One UI. В августе 2021 года производитель анонсировал оболочку One UI 4.0, а уже состоялась премьера прошивки One UI 4.1. Она тоже будет построена на базе операционной системы Android 12.

Южнокорейский технологический гигант ещё не раскрыл планов по распространению программного обеспечения, но уже стало известно, какие смартфоны Samsung получат апдейт. Их насчитывается сразу восемь десятков, включая Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, который на One UI 4.1 будут работать сразу из коробки.

Мы уже писали, что One UI 4.0 получат не все актуальные модели компании. Некоторые смартфоны пропустят четвёртую ревизию и перейдут с One UI 3.1 сразу на One UI 4.1. Таких устройств насчитывается 30 штук. Добавляем сюда семейство Samsung Galaxy S22 и получаем уже 33 модели.

Обновление выйдет ещё для трёх поколений серии Galaxy S. Речь идёт в общей сложности о тринадцати смартфонах семейств Galaxy S10, Galaxy S20 и Galaxy S21. Также компания выпустит апдейт для пяти последних представителей линейки Galaxy Note, включая Lite-вервию десятой серии.

Все сгибаемые смартфоны тоже в списке. Речь о Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 / 3, Galaxy Z Flip 4G / 5G и Galaxy Z Flip 3. Таким образом, с учётом всех флагманов общее количество моделей, которым обещана оболочка One UI 4.1, увеличивается до 57 гаджетов.

В список входит ещё полтора десятка смартфонов серии Galaxy A, от Galaxy A01 до Galaxy A90 5G. Также отметим модели других линеек – Galaxy F41, Galaxy F41, Galaxy F02s, Galaxy M22, Galaxy M21 / M21s, Galaxy M12, Galaxy M02 / M02s, а также защищённые телефоны Galaxy Xcover 5 и Galaxy Xcover Pro.