Компания AMD в прошлом году представила несколько графических ускорителей разных ценовых сегментов. Две из новинок 2019 года называются Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5700. Сотрудники Hardware Times провели тестирование двух видеокарт в нескольких играх.

Обе модели имеют GPU Navi 10 с 2304 ядрами CUDA. Количество блоков текстурирования составляет 144, блоков операций растеризации – 64. Radeon RX 5600 XT имеет GPU с частотой 1,5-1,75 ГГц, который соединён с 6 ГБ памяти GDDR6. Эффективная частота памяти составляет 14 ГГц, а разрядность шины – 192 бит. TDP – 160 Вт.

Параметры Radeon RX 5600 XT Radeon RX 5700 Ядра CUDA 2304 Базовая частота GPU 1500 МГц 1465 МГц Boost- частота GPU 1750 МГц 1725 МГц Память 6 ГБ, GDDR6 8 ГБ, GDDR6 Эффективная частота памяти 14 ГГц Шина 192 бит 256 бит TDP 160 Вт 180 Вт TMU 144 ROP 64 Цена 279 долларов 329 долларов

В Radeon RX 5700 чип трудится на частоте от 1465 МГц до 1725 МГц. Объём памяти увеличен до 8 ГБ, а разрядность шины – до 256 бит. Требования по теплоотводу – 180 Вт. Radeon RX 5700 стоит на 50 долларов дороже по сравнению с RX 5600 XT – 329 долларов против 279 долларов.

Отметим, что для теста взяты референсная RX 5700 и Sapphire Pulse RX 5600 XT. Тестовый стенд включает настольный процессор Ryzen 9 3900X с материнской платой ASRock X570 Taichi, питание Corsair HX1000i и 16 ГБ оперативной памяти Trident Z Royal с частотой 3600 МГц.

В играх при разрешении Full HD две видеокарты демонстрируют практически идентичные средние показатели. Наиболее существенной разница была в Strange Brigade – 13fps в пользу Radeon RX 5700. На 9fps более дорогой ускоритель оказался быстрее в Shadow of the Tomb Raider, на 7fps – в Borderlands 3 и на 6fps – в Deus EX: Mankind. В остальных играх разница не превышала 3fps.

Стоит отметить, что в игре Borderlands 3 кадровая частота с использованием Radeon RX 5600 XT несколько раз за тест падала ниже 30fps. В то же время в тесте Radeon RX 5700 эту отметку частота кадров пробивала только дважды.

В играх с разрешением Quad HD более дорогая видеокарта закрепила своё преимущество. В 9 из 11 проектов Radeon RX 5700 выдавала 60fps, тогда как частота кадров при использовании Radeon RX 5600 XT падала ниже 50fps.

Как видите, обе видеокарты хорошо подходят для Full HD гейминга. Но с повышением разрешения до 2K у Radeon RX 5600 XT могут возникать проблемы. Узким горлышком является видеопамять. В таком случае переплата в 50 долларов за Radeon RX 5700 выглядит не самым плохим решением.