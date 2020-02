Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В августе прошлого года компания Motorola представила смартфон One Action. Её главной особенностью стала «экшн-камера» с широкоугольной оптикой, которая не может делать фотографии. Из коробки модель получила стоковую версию операционной системы Android 9.0, поскольку была выпущена в рамках инициативы Android One. Motorola One Action продаётся официально в России, и вчера стало известно, что для него стало доступно обновление, которое приносит ОС Android 10.

Свежая версия операционной системы от Google имеет тёмный режим и управление жестами. Помимо Android 10 обновление программного обеспечение приносит патч безопасности, датированный 1 декабря 2019 года.

Напомним, что Motorola One Action комплектуется экраном IPS с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21 к 9, диагональ которого составляет 6,3 дюйма. Сердцем смартфона является 10-нанометровый мобильный процессор Exynos 9609 с пиковой частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G72 MP3. Чипсет дополнен 4 ГБ оперативной памяти, а вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ. Подсистема питания представлена АКБ на 3500 мАч.

Смартфон имеет пластиковый корпус со сканером отпечатков пальцев на тыльной панели. Разрешение основной камеры – 16 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Широкоугольный модуль (16 Мп) используется только для записи видео в формате Full HD. На универсальную камеру можно снимать ролики в 4K UHD с частотой 30 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составило 12 Мп. Также стоит отметить NFC, USB-C и разъём для наушников.

В продажу смартфон поступил по розничной цене 18 990 рублей. Сейчас рекомендованная стоимость Motorola One Action в России составляет от 13 990 рублей до 17 990 рублей в зависимости от магазина.