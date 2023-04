В высоту конструкция занимает 71 мм.

Китайская компания JuiShark продолжает развитие своей линейки систем охлаждения для твердотельных накопителей и на днях представила новую модель M.2 Four, сообщает Tom’s Hardware. Новинка стала компактнее и проще предшествующей модели, но это всё ещё довольно крупное решение высотой 71 мм. В M.2 Three компания использовала конструкцию, похожую на процессорный кулер башенного типа: большой радиатор, тепловая трубка и 60-мм вентилятор, который крепился к радиатору скобами и дополнительно увеличивал габариты решения. Напротив, M.2 Four выглядит довольно скромно, используется сплошной оребренный радиатор из алюминиевого сплава, тепловой трубки нет, вентилятор утоплен в конструкции и, похоже, имеет меньший диаметр.

Однако данные компании указывают, что M.2 Four обладает отличной эффективностью охлаждения, несмотря на более компактную конструкцию. В случае с накопителем Samsung 980 Pro объёмом 500 ГБ без дополнительного охлаждения, установка M.2 Four позволяет снизить температуры под нагрузкой примерно в два раза.

Сравнение с аналогичными данными для модели M.2 Three показывает, что предыдущее решение всё-таки несколько эффективнее, однако в обоих случаях температуры накопителя в норме. При этом дизайн M.2 Four гораздо привлекательнее, компания подготовила три варианта: чёрный и светлый с RGB вентилятором, а также полностью чёрный вариант без RGB подсветки. По данным Tom’s Hardware, приблизительные цены составляют 26 долларов США для вариантов с подсветкой и 18 долларов для варианта без неё.