Список предполагаемых игр из базового набора подписки PlayStation Plus на следующий месяц снова опубликовал известный инсайдер под псевдонимом billbil-kun, в своём новом сообщении на платформе Dealabs информатор перечисляет три игры и это Need for Speed Heat, TOEM и Granblue Fantasy Versus. Подборка неплохая, но судя по комментариям, не все пользователи в восторге. Аркадная гонка Need for Speed Heat вышла в 2019 году, приятная графика, разнообразные гонки днём и ночью, неплохие возможности тюнинга, с учётом критики предыдущей части, Need for Speed Heat можно считать вполне хорошим продолжением серии.
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Забавная приключенческая игра TOEM выделяется приятной рисованной графикой, это своеобразный симулятор фотографа, где для продвижения придётся делать много снимков и решать разнообразные головоломки, но они совершенно не напрягают. Игру можно спокойно пройти за несколько часов, действительно отдохнув и получив большое удовольствие — это подтверждают и крайне положительные отзывы в Steam.
Рисованной можно назвать и графику в Granblue Fantasy Versus, но это уже совершенно другой уровень, стиль и жанр. Игра является файтингом в стиле аниме и имеет отношение к японской мобильной RPG Granblue Fantasy. К слову, RPG составляющая в файтинге тоже есть и представлена отдельным сюжетным режимом с поддержкой кооперативного прохождения.
По информации инсайдера, подборка станет доступна 6 сентября.
- Источник:
- Dealabs, bilbil-kun