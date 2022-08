Вполне хорошая подборка, игры в которой получили положительные отзывы.

Список предполагаемых игр из базового набора подписки PlayStation Plus на следующий месяц снова опубликовал известный инсайдер под псевдонимом billbil-kun, в своём новом сообщении на платформе Dealabs информатор перечисляет три игры и это Need for Speed Heat, TOEM и Granblue Fantasy Versus. Подборка неплохая, но судя по комментариям, не все пользователи в восторге. Аркадная гонка Need for Speed Heat вышла в 2019 году, приятная графика, разнообразные гонки днём и ночью, неплохие возможности тюнинга, с учётом критики предыдущей части, Need for Speed Heat можно считать вполне хорошим продолжением серии.

реклама

Забавная приключенческая игра TOEM выделяется приятной рисованной графикой, это своеобразный симулятор фотографа, где для продвижения придётся делать много снимков и решать разнообразные головоломки, но они совершенно не напрягают. Игру можно спокойно пройти за несколько часов, действительно отдохнув и получив большое удовольствие — это подтверждают и крайне положительные отзывы в Steam.

Рисованной можно назвать и графику в Granblue Fantasy Versus, но это уже совершенно другой уровень, стиль и жанр. Игра является файтингом в стиле аниме и имеет отношение к японской мобильной RPG Granblue Fantasy. К слову, RPG составляющая в файтинге тоже есть и представлена отдельным сюжетным режимом с поддержкой кооперативного прохождения.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По информации инсайдера, подборка станет доступна 6 сентября.