Тестов раз, два и обчёлся, но в них GeForce RTX 3090 победила достаточно уверенно.

Новая система на кристалле Apple M1 Ultra предлагает в максимальной конфигурации встроенный 64-ядерный графический процессор, который объединяет 8192 исполнительных блоков и предлагает теоретическую вычислительную производительность на операциях одинарной точности FP32 около 21 Тфлопс. При этом у графического процессора есть доступ ко всему объёму памяти системы, а это 128 ГБ с пропускной способностью 800 ГБ/с. Характеристики внушительные, достаточно ли их для превосходства над GeForce RTX 3090? На сегодняшний день это самая производительная игровая видеокарта NVIDIA, её заявленная производительность FP32 составляет 35,6 Тфлопс, а ПСП — 936 ГБ/с.

Сравнить производительность графических решений решили специалисты издания The Verge, они протестировали Apple Mac Studio в самой производительной конфигурации, тест включал синтетические бенчмарки Geekbench и игру Shadow of the Tomb Raider. Mac Studio противостояла конфигурация на базе Intel Core i9-10900.

Mac Studio выступил достойно, но опередить систему с GeForce RTX 3090 не смог, во всяком случае в наборе тестов The Verge. В Shadow of the Tomb Raider преимущество BFGPU от NVIDIA составило около 31% в 1080p и около 19% в 1440p, при этом Mac Studio смог обеспечить 60 кадров в секунду при разрешении 4K. В Geekbench разница оказалась очень большой, в OpenCL тесте Mac Studio набрал 83121 балл, а система с GeForce RTX 3090 — 215034 бала.