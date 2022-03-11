Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Исправления уязвимости BHI могут существенно повлиять на производительность процессоров Intel
Первые исправления от сообщества оказывают минимальное воздействие в общих задачах, однако в некоторых сценариях производительность может снизиться на четверть.
анонсы и реклама
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-112 000р на топовый смарт Samsung
-23000р на RTX 3060
Ryzen 3990x - 891 000р
-120 000р на RTX 3090 MSI
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X

Недавно стало известно об обнаружении новой уязвимости класса Spectre в процессорах Intel и Arm. Прошло не так много времени с первоначального объявления, но уже появились некоторые подробности и первые исправления для защиты от Branch History Injection (BHI) — такое название получила уязвимость. Оказалось, что процессоры AMD также подвержены BHI. В них присутствует реализация Retpoline для защиты от уязвимостей Spectre V2, но она недостаточно хороша, чтобы отразить атаку, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на исследование ресурса Phoronix.

Источник: Phoronix

реклама

Вскорости после обнаружения уязвимости в ядро Linux были внесены исправления для защиты от BHI, специалисты Phoronix изучили влияние исправлений на производительность. Оказалось, что оно может быть значительным — до 27% в случае с Intel Core i9-12900K. Такое снижение наблюдалось в сетевом бенчмарке Sockperf, также серьёзно пострадала производительность при работе с дисками, в тестах Flexible IO Tester потери около 15%. Если речь идёт о решении базовых задач, исправления не оказывают значительного влияния, но в случае с серверным и другим оборудованием, где выполняется много операций ввода-вывода, исправления могут быть достаточно болезненными.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Сейчас речь идёт о первоначальных реализациях защиты для Linux, вполне возможно, что Intel и другие разработчики чуть позже выпустят «заплатки» для BHI, которые гораздо меньше будут влиять на производительность систем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #кибербезопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предполагаемый список готовящихся к выходу процессоров AMD Ryzen AM4 расширился до 10 моделей
Новые процессоры AMD начали появляться на европейских торговых площадках
Появились результаты тестов процессора Huawei Kirin 9000L в Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замедляет ли NVIDIA старые видеокарты – GeForce GTX 1060 с драйверами 2016 и 2022 года в тесте TG
11
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
20
Правительство РФ разрешило национализировать западные бренды – McDonald's и IKEA в группе риска
198
США угрожают закрыть китайскую SMIC в случае попытки выпускать процессоры Эльбрус и Байкал
72
В Москве появились подпольные обменники криптовалют – объёмы в USDT и ВТС выросли в 5 раз за неделю
140
Популярность VPN в России бьёт все рекорды
59
28 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 11 марта 2022 года
5
Спрос на платный отечественный софт за последнюю неделю вырос более чем на 600 %
7
Отток «мозгов» в Китай продолжается и с этим нужно бороться новыми методами - считают власти Тайваня
15
Майнер построил систему обогрева трейлера за счёт добычи Биткоинов и улучшил окупаемость в 2 раза
10
Приостанавливающие работу в России игровые компании могут потерять $3,4-миллиардный рынок
85
Биткоин обвалился после указа Байдена о контроле за криптовалютами и цифровыми активами
4
Тайваньские производители ноутбуков, видеокарт и материнских плат не строят иллюзий по поводу 2022 года
1
Геймер из РФ купил компьютер за 545 000 р с целью инвестировать деньги в дорожающие комплектующие
19
Предполагаемый список готовящихся к выходу процессоров AMD Ryzen AM4 расширился до 10 моделей
21
Бета-тестирование Overwatch 2 назначено на конец апреля
3
Huawei UK уволила сразу двух директоров из-за разногласий по санкциям против России
29
Microsoft добавила вкладки в проводник Windows 11
28
RTX 3080 теперь можно взять в аренду на месяц: подписка GeForce NOW стоит $20
12
Samsung начинает рассылку обновлений Galaxy S22 с исправлениями для сервиса GOS
+

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
48
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
13
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
16
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
13
Игровой М2 накопитель PNY XLR8 Gaming CS3040: обзор и тестирование на ПК и PS5
+

Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
19:00
Сколько сейчас платят копирайтерам? Сколько за такую вот унылую и совершенно неоригинальную агитку берёшь? Просто из интереса спрашиваю?
Европа назвала сроки отказа от российского газа и нефти, но не будет вводить новые санкции
Simon Crebbs
18:59
Извини, я думал ты уже взрослый, а ты ещё ребёнок.... Извини, полемику прекращаю.
Европа назвала сроки отказа от российского газа и нефти, но не будет вводить новые санкции
1TronpmG5
18:58
Обратные клапаны нужны для того чтобы корректно работали две помпы включенные параллельно - без обратного клапана большая часть потока от включенной помпы пойдет обратно через выключенную. . Клапана в...
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
1TronpmG5
18:57
>>А что охлаждается такой системой Этой системой будет охлаждаться моя система, которая ранее была описана в моем блоге. Две помпы нужны для резерва. >>Она должна работать на 100% без PWM вообще ИМ...
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
Эдгар Кот
18:54
Европе и сша хоть есть куда откатываться назад) ковид это доказал уже
В Германии процессор AMD Ryzen 7 5800X3D оценён более чем в 500 евро с учётом налогов
Николай Иванов
18:53
Кто вообще пользовался этой шляпой. Касперский и Доктор Вэб лучшие на планете антивирусники.
Norton и Avast ушли с российского рынка и отказались обслуживать уже купленные лицензии
Эдгар Кот
18:53
Ну в евро 450 должно быть по факту
В Германии процессор AMD Ryzen 7 5800X3D оценён более чем в 500 евро с учётом налогов
1TronpmG5
18:53
У меня помпы для резерва стоят, не для увеличения скорости потока. Всё что больше 3 л/мин меня устраивает. В предыдущих статьях я об этом говорил.
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
_Махно
18:52
[img]https://i.postimg.cc/FzkpPVMr/1.jpg[/img]
В Facebook и Instagram с 11 марта разрешены агрессивные призывы в отношении граждан РФ
_Махно
18:50
https://i.ibb.co/wLvdGyQ/photo-2022-03-05-06-03-09.jpg
В Facebook и Instagram с 11 марта разрешены агрессивные призывы в отношении граждан РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем