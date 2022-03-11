Первые исправления от сообщества оказывают минимальное воздействие в общих задачах, однако в некоторых сценариях производительность может снизиться на четверть.

Недавно стало известно об обнаружении новой уязвимости класса Spectre в процессорах Intel и Arm. Прошло не так много времени с первоначального объявления, но уже появились некоторые подробности и первые исправления для защиты от Branch History Injection (BHI) — такое название получила уязвимость. Оказалось, что процессоры AMD также подвержены BHI. В них присутствует реализация Retpoline для защиты от уязвимостей Spectre V2, но она недостаточно хороша, чтобы отразить атаку, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на исследование ресурса Phoronix.

реклама

Вскорости после обнаружения уязвимости в ядро Linux были внесены исправления для защиты от BHI, специалисты Phoronix изучили влияние исправлений на производительность. Оказалось, что оно может быть значительным — до 27% в случае с Intel Core i9-12900K. Такое снижение наблюдалось в сетевом бенчмарке Sockperf, также серьёзно пострадала производительность при работе с дисками, в тестах Flexible IO Tester потери около 15%. Если речь идёт о решении базовых задач, исправления не оказывают значительного влияния, но в случае с серверным и другим оборудованием, где выполняется много операций ввода-вывода, исправления могут быть достаточно болезненными.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Сейчас речь идёт о первоначальных реализациях защиты для Linux, вполне возможно, что Intel и другие разработчики чуть позже выпустят «заплатки» для BHI, которые гораздо меньше будут влиять на производительность систем.