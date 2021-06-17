Предложен новый интернет стандарт для отказа от надоедливых cookie запросов
Правила защиты данных Европейского союза (General Data Protection Regulation, GDPR) требуют запрашивать согласие у посетителей веб-сайтов перед размещением cookie-файлов на их компьютерах. Теперь при первом посещении практически любого интернет ресурса вас встречает надоедливое диалоговое окно, а если вы сохраняете cookie только для ограниченного списка посещаемых ресурсов, то уведомление будет встречаться каждый раз.
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Организации None of Your Business и Sustainable Computing Lab предложили новый HTTP-стандарт, названный Advanced Data Protection Control (ADPC). Он позволит пользователю установить предпочтения конфиденциальности единственный раз в самом браузере, который будет передавать эти предпочтения посещаемым веб-сайтам.
ADPC предлагает использовать один из методов автоматической доставки. В первом связь осуществляется с веб-сервером через заголовок HTTP, а во втором взаимодействие происходит с сайтом через JavaScript. На данный момент это только предложение, оно достаточно надежное, система имеет много возможностей для улучшения и может быть модульной, но даже в случае положительного решения о внедрении потребуется несколько лет, чтобы увидеть его как часть стандарта интернета.
Источник: Arstechnica, Bullfrag
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