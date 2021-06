Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Правила защиты данных Европейского союза (General Data Protection Regulation, GDPR) требуют запрашивать согласие у посетителей веб-сайтов перед размещением cookie-файлов на их компьютерах. Теперь при первом посещении практически любого интернет ресурса вас встречает надоедливое диалоговое окно, а если вы сохраняете cookie только для ограниченного списка посещаемых ресурсов, то уведомление будет встречаться каждый раз.

Организации None of Your Business и Sustainable Computing Lab предложили новый HTTP-стандарт, названный Advanced Data Protection Control (ADPC). Он позволит пользователю установить предпочтения конфиденциальности единственный раз в самом браузере, который будет передавать эти предпочтения посещаемым веб-сайтам.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

ADPC предлагает использовать один из методов автоматической доставки. В первом связь осуществляется с веб-сервером через заголовок HTTP, а во втором взаимодействие происходит с сайтом через JavaScript. На данный момент это только предложение, оно достаточно надежное, система имеет много возможностей для улучшения и может быть модульной, но даже в случае положительного решения о внедрении потребуется несколько лет, чтобы увидеть его как часть стандарта интернета.

Источник: Arstechnica, Bullfrag