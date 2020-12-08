Началась бесплатная раздача Seven: Enhanced Edition от бывших разработчиков игр серии «Ведьмак»
Сервис Humble Bundle начал бесплатную раздачу увлекательной изометрической ролевой игры с открытым миром. Это Seven: Enhanced Edition — улучшенное издание оригинальной Seven: The Days Long Gone дополненное DLC Drowned Past.
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Разработчики игры — польская студия Fool's Theory, коллектив которой отметился участием в разработке таких хитов, как «Ведьмак 2: Убийцы королей» и «Ведьмак 3: Дикая Охота». Собственное детище студии, Seven: The Days Long Gone, было тепло встречено сообществом — за долгое время игра собрала большое количество положительных отзывов, например в Steam рейтинг игры на момент написания новости составляет 80%. При этом стоимость игры на цифровой площадке компании Valve составляет 229 рублей — это со скидкой 77%!
Humble Bundle предлагает получить игру совершенно бесплатно. Все, что для этого нужно, это перейти по ссылке, войти в свою учетную запись или зарегистрироваться и нажать на кнопку GET THE GAME. Также необходимо привязать к учетной записи свой профиль GOG — подарочный ключ можно активировать только в этом сервисе. Продолжительность раздачи ограничена и продлится до 9 декабря или пока не закончатся подарочные ключи, последнее, вероятно, произойдет быстрее, поэтому нужно поторопиться.
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