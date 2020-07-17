Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Gears 5 для Xbox Series X получит более продвинутую графику, чем версия для ПК

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Источник изображения: Gears 5 Operation 4: Brothers In Arms Trailer

Знаменитая франшиза Gears of War получила продолжение в прошлом году. Новая часть игры, Gears 5 от The Coalition, стала доступна в начале осени как для Xbox One, так и для персональных компьютеров. Игра создана на движке Unreal Engine 4 и выглядит впечатляюще. Работа над игрой не останавливается, проект получает новые дополнения и готовится присоединиться к библиотеке игр консоли нового поколения от Microsoft — Xbox Series X. Некст-ген версия игры получит серьезные доработки о которых рассказала The Coalition на прошедшей трансляции.

реклама

Gears 5 для консолей следующего поколения будет выглядеть потрясающе. Игра сможет работать в высоком разрешении при высокой частоте кадров. Многопользовательский режим получит поддержку 120 FPS. Игровые сцены будут воспроизводиться при 60 FPS в 4K разрешении, на Xbox One возможно воспроизведение только при 30 FPS. Среди множества визуальных улучшений выделяется увеличенное на 50% количество частиц — таким не может похвастаться даже ПК-версия игры. Также Xbox Series X версия Gears 5 получит контактные тени, позволяющие реализовать чрезвычайно реалистичное затенение. Каждый пиксель на экране связан с источником света, чтобы устранить любые артефакты смещения теней и отрисовать недостающие тени. Глобальное освещение последней версии движка Unreal Engine 4.24 позволит использовать глобальное освещение в реальном времени сохраняя производительность 60 FPS в 4K разрешении. Новая модель затенения на базе Screen Space Global Illumination (SSGI) заменит Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) и принесет с собой гораздо более реалистичное освещение без потери производительности.

На данный момент Gears 5 доступна на Xbox One и ПК с новейшим обновлением Brothers in Arms.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox xbox series x gears 5 gears of war
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
16
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
88
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
49
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
16

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi, которые уже получили MIUI 12 – полный список и ссылки
16
Сегодня в Epic Games Store начнётся бесплатная раздача культовой РПГ с огромным открытым миром
17
28 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
11
Официальная российская скидка на HUAWEI P30 PRO составила 19 000 рублей – 10-кратный зум, зарядка 40 Вт и многое другое
1
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X подешевел на 110 долларов – производительный игровой чип AMD по лучшей цене с начала продаж
46
Флагманы OnePlus получили прошивку OxygenOS на операционной системе Android 11
1
HUAWEI выпустила официальную прошивку EMUI 10.1 для 39 смартфонов – полный список поддерживаемых устройств
6
Владельцы процессоров AMD не смогут воспользоваться последней сборкой Windows 10 Fast Ring
13
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
146
Samsung Galaxy Note 10+ подешевел более чем в два раза – цена флагмана 2019 года упала на 51 000 рублей
1
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут принести 20% прирост производительности по сравнению с текущим поколением – бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться с флагманским Core i7-10700К в играх
119
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Mi Smart Band 5
11
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
68
Появилось изображение 12-контактного разъема питания видеокарт NVIDIA Ampere
65
Бесплатный ремастер для Crysis значительно улучшил графику, эффекты и текстуры – тысячи объектов в разрешении 8К, выглядящих не хуже, чем трассировка лучей
4
Процессоры AMD Zen 3 окажутся на 20% быстрее Zen 2 в целочисленных операциях
65
Флагманы Huawei 2019 года наконец-то получили стабильную прошивку EMUI 10.1 в России
4
Эксперты пояснили, почему сейчас самое лучшее время для покупки процессора AMD Ryzen 7 и видеокарты Radeon RX 5000-й серии
15
Новый драйвер AMD увеличил производительность видеокарт Radeon RX в некоторых играх до 8%
7
Crysis Enhanced Edition теперь доступен для всех: моды, текстуры, освещение
12

Популярные статьи

Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
113
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
43
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
40
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Топ 10 лучших игр для Android за июль 2020 по версии TrueTech
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
16
Создаем своими руками систему контроля и управления доступом к ПК
5
Детальный обзор летнего обновления Battlefield V
6

Сейчас обсуждают

PIWKO
14:06
Ну, на этом сайте алгоритмы уже который год тестируют компуктеры, рисуют графики и строчат статьи с результатами. Вот, сегодня произошла очередная битва.
Microsoft начала заменять новостников программными алгоритмами
RussianNeoguy
13:58
Бедный Генри
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получит значительно более высокие тактовые частоты по сравнению с текущим флагманом RTX 2080 Ti
Зю
13:57
Как же он проживёт без твоего нытья?
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут принести 20% прирост производительности по сравнению с текущим поколением – бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться с флагманским Core i7-10700К в играх
Саша Устецький
13:57
прикольно
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Vlud Karo
13:55
ИИ уже давно на этом сайте. Имя ИИ (Зелот), главная уникальная функция Ctrl+C /Ctrl+F
Microsoft начала заменять новостников программными алгоритмами
go.d-bq
13:55
Потребление моделей с GDDR6 выросло с 75 Вт до 90-100 Вт. Компания MSI отменила выпуск таких решений, так как частота GPU сильно падала, если ее душили до 75 Вт. Что получилось у Gigabyte и Zotac в ит...
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
Зю
13:54
Да не, уже самые отбитые фанаты заучили, что первые 5000МГц искаробки были у АМД на FX.
Геймерский 10-ядерный Intel Core i9-10900K уступил 8-ядерному Ryzen 7 4700G в одноядерных и многоядерных тестах CPU-Z
SVG4K
13:52
Корявый фотошоп, логотип невидии даже не смог нормально вставить, рукизжопы. Кол без комментариев
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получит значительно более высокие тактовые частоты по сравнению с текущим флагманом RTX 2080 Ti
Inqizitor
13:50
многие так, но это называется - артель или кустарное производство, а не капитализм, не используется наёмный труд, в СССР до Хрущева половина товаров и услуг были артельные или кустарные
Согласно опросу, лишь 47 % геймеров считают, что за последние десять лет игры стали лучше
Vasily Dyuzhev
13:50
Если разобраться, то консоль это компьютер для бедных людей. А если копнуть еще глубже, то окажется, что играют на консолях в основной своей массе одни казуалы. Это обычные люди, не геймеры, которые п...
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем