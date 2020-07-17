Gears 5 для Xbox Series X получит более продвинутую графику, чем версия для ПК
Знаменитая франшиза Gears of War получила продолжение в прошлом году. Новая часть игры, Gears 5 от The Coalition, стала доступна в начале осени как для Xbox One, так и для персональных компьютеров. Игра создана на движке Unreal Engine 4 и выглядит впечатляюще. Работа над игрой не останавливается, проект получает новые дополнения и готовится присоединиться к библиотеке игр консоли нового поколения от Microsoft — Xbox Series X. Некст-ген версия игры получит серьезные доработки о которых рассказала The Coalition на прошедшей трансляции.
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Gears 5 для консолей следующего поколения будет выглядеть потрясающе. Игра сможет работать в высоком разрешении при высокой частоте кадров. Многопользовательский режим получит поддержку 120 FPS. Игровые сцены будут воспроизводиться при 60 FPS в 4K разрешении, на Xbox One возможно воспроизведение только при 30 FPS. Среди множества визуальных улучшений выделяется увеличенное на 50% количество частиц — таким не может похвастаться даже ПК-версия игры. Также Xbox Series X версия Gears 5 получит контактные тени, позволяющие реализовать чрезвычайно реалистичное затенение. Каждый пиксель на экране связан с источником света, чтобы устранить любые артефакты смещения теней и отрисовать недостающие тени. Глобальное освещение последней версии движка Unreal Engine 4.24 позволит использовать глобальное освещение в реальном времени сохраняя производительность 60 FPS в 4K разрешении. Новая модель затенения на базе Screen Space Global Illumination (SSGI) заменит Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) и принесет с собой гораздо более реалистичное освещение без потери производительности.
На данный момент Gears 5 доступна на Xbox One и ПК с новейшим обновлением Brothers in Arms.
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