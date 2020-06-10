Для Samsung Galaxy Note 9 вышло обновление One UI 2.1, обновление для Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus на подходе
Около месяца назад появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy Note 9, получивший обновление оболочки One UI до версии 2.0, также получит и One UI 2.1. Тогда первые новости об обновлении появились на корейском форуме Samsung, но компания ничего не обещала, сообщая, что только проводит тестирование и решение будет принято по его результатам. Позже появилась информация, что смартфон все таки получит обновление, распространение которого на устройства планируется начать в июне. Так и произошло, владельцы устройств сообщают о получении новой версии оболочки One UI 2.1 Что удивительно, первыми обновились устройства в Германии, а не в Южной Корее.
Samsung Galaxy Note 9 получил функции быстрого обмена медиа файлами Quick Share и Music Share, обновленный интерфейс, AR Emoji и существенное обновленное программного обеспечения камер: теперь поддерживается режим Single Take, а фронтальная камера получила возможность записи видео 4K 60 кадров в секунду.
рекламаДругие модели Galaxy S9 должны начать получать One UI 2.1 уже на следующей неделе.
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