Около месяца назад появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy Note 9, получивший обновление оболочки One UI до версии 2.0, также получит и One UI 2.1. Тогда первые новости об обновлении появились на корейском форуме Samsung, но компания ничего не обещала, сообщая, что только проводит тестирование и решение будет принято по его результатам. Позже появилась информация, что смартфон все таки получит обновление, распространение которого на устройства планируется начать в июне. Так и произошло, владельцы устройств сообщают о получении новой версии оболочки One UI 2.1 Что удивительно, первыми обновились устройства в Германии, а не в Южной Корее.

Обновление объемом 1,25 ГБ с кодовым номером N960FXXU5ETF5 предназначается для моделей на базе чипа Exynos 9810. В обновление уже включен июньский патч безопасности. К сожалению, не все функции One UI были портированы для Galaxy Note 9, однако с учетом того, что обновление и вовсе не планировалось, нужно поблагодарить Samsung за те функции, что удалось реализовать.

Samsung Galaxy Note 9 получил функции быстрого обмена медиа файлами Quick Share и Music Share, обновленный интерфейс, AR Emoji и существенное обновленное программного обеспечения камер: теперь поддерживается режим Single Take, а фронтальная камера получила возможность записи видео 4K 60 кадров в секунду.

Другие модели Galaxy S9 должны начать получать One UI 2.1 уже на следующей неделе.