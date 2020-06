Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

В цифровом сервисе Steam начинается бесплатная раздача The Uncertain: Last Quiet Day — первого эпизода приключенческой игры, сюжет которой разворачивается после гибели человечества. Теперь мир принадлежит разумным роботам. Главным героем первой части является инженерный робот RT-217NP, который пытается помочь немногим выжившим людям. Игроку предстоит решать разнообразные головоломки, принимать решения, влияющие на развитие событий, изучать историю былого мира и искать правду, скрывающую причины разрушительных для человечества последствий.

Студия New Game Order, разработчик и издатель The Uncertain, проводит бесплатную раздачу для продвижения сиквела Light At The End, который выйдет в течение 2020 года. Во второй части игроки продолжат знакомиться с миром, играя за одну из выживших — девушку по имени Эмили. Игрок продолжит искать информацию о причинах катастрофы, были ли это вышедшие из-под контроля машины, способные поглощать органику, или причина все-таки кроется в ином.

реклама

захватывающий сюжет с уникальными механиками, различными головоломками и ребусами

красивая графика, использующая технологии NVIDIA GameWorks, глобальное затенение HBAO+, эффекты глубины резкости DoF и сглаживание FXAA

захватывающая атмосфера, тщательно проработанные локации

оригинальный саундтрек

Ключевыми особенностями The Uncertain являются:

Стоимость игры составляет 349 рублей, бесплатно привязать The Uncertain: Last Quiet Day к своему аккаунту Steam можно до 9 июня.