В Steam началась бесплатная раздача игры The Uncertain: Last Quiet Day
Студия New Game Order, разработчик и издатель The Uncertain, проводит бесплатную раздачу для продвижения сиквела Light At The End, который выйдет в течение 2020 года. Во второй части игроки продолжат знакомиться с миром, играя за одну из выживших — девушку по имени Эмили. Игрок продолжит искать информацию о причинах катастрофы, были ли это вышедшие из-под контроля машины, способные поглощать органику, или причина все-таки кроется в ином.
рекламаКлючевыми особенностями The Uncertain являются:
- захватывающий сюжет с уникальными механиками, различными головоломками и ребусами
- красивая графика, использующая технологии NVIDIA GameWorks, глобальное затенение HBAO+, эффекты глубины резкости DoF и сглаживание FXAA
- захватывающая атмосфера, тщательно проработанные локации
- оригинальный саундтрек
Стоимость игры составляет 349 рублей, бесплатно привязать The Uncertain: Last Quiet Day к своему аккаунту Steam можно до 9 июня.
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