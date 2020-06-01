Intel Core i7-10700K даже без активного охлаждения показывает отличную производительность при умеренных температурах
Новейшие процессоры 10 поколения от компании Intel все еще основаны на 14-нм техпроцессе, что вызывает у множества пользователей недоверие и вопросы относительно нагрева и энергопотребления. В голове не укладывается сочетание пиковых частот более 5 ГГц и старой технологии производства. «Наверное, все время будет перегреваться и работать на низкой базовой частоте», — думают пользователи. Но это не так, что было наглядно продемонстрировано на примере 8-ядерного Core i7-10700K, который отлично справился с современными играми без активного охлаждения.
рекламаВ World of Warcraft температура процессора не превышала 81 °C, частота повышалась до 4,7 ГГц, а среднее число кадров в секунду за время рейда с большим количеством игроков составило 126. В Shadow of the Tomb Raider процессор в среднем обеспечил более 100 кадров в секунду при частотах, достигающих 4,1 ГГц, и температурах до 80…86 °C. Добавив к системе охлаждения тихий вентилятор температуру удалось снизить до 53 °C.
рекламаВ заключение автор отмечает, что процессоры Intel не так горячи и не потребляют настолько много энергии, как думают многие люди в интернете. Если вас устраивает немного меньшая производительность, вы можете сделать процессор очень энергоэффективным, немного ограничив энергопотребление.
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