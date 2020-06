Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новейшие процессоры 10 поколения от компании Intel все еще основаны на 14-нм техпроцессе, что вызывает у множества пользователей недоверие и вопросы относительно нагрева и энергопотребления. В голове не укладывается сочетание пиковых частот более 5 ГГц и старой технологии производства. «Наверное, все время будет перегреваться и работать на низкой базовой частоте», — думают пользователи. Но это не так, что было наглядно продемонстрировано на примере 8-ядерного Core i7-10700K, который отлично справился с современными играми без активного охлаждения.

Энтузиаст Hardware Numb3rs на своем YouTube канале наглядно объяснил, что Core i7-10700K может обходиться пассивным охлаждением и позволять играть в современные игры на высоких настройках, сохраняя отличную производительность. Конечно, пришлось прибегнуть к некоторой хитрости, а именно ограничить в фирменном программном обеспечении Intel Extreme Tuning Utility показатели Turbo Boost Power Max и Short Power Max до 50 Вт, уменьшая таким образом тепловой пакет процессора, который установлен производителем на уровне 125 Вт для работы в номинальном режиме. Удивительно, но с таким заниженным энергопотреблением процессор продемонстрировал отличную производительность, повышая частоты свыше 4 ГГц. Задача охлаждения процессора возлагалась на башенный кулер Noctua NH-U12A без вентилятора. Тестирование проходило совместно с RTX 2080.





World of Warcraft и Shadow of the Tomb Raider

Температуры Температуры

В World of Warcraft температура процессора не превышала 81 °C, частота повышалась до 4,7 ГГц, а среднее число кадров в секунду за время рейда с большим количеством игроков составило 126. В Shadow of the Tomb Raider процессор в среднем обеспечил более 100 кадров в секунду при частотах, достигающих 4,1 ГГц, и температурах до 80…86 °C. Добавив к системе охлаждения тихий вентилятор температуру удалось снизить до 53 °C.

В заключение автор отмечает, что процессоры Intel не так горячи и не потребляют настолько много энергии, как думают многие люди в интернете. Если вас устраивает немного меньшая производительность, вы можете сделать процессор очень энергоэффективным, немного ограничив энергопотребление.