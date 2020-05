Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Источник изображения: Treyarch Studios @Treyarch Twitter реклама

Пользователь twitter @Okami13_ опубликовал сообщение, которое намекает на название следующей части франшизы Call of Duty. Ранее сообщалось, что Activision готовит новую Call of Duty, которая будет иметь отношение ко вселенной Black Ops, но до сих пор неизвестно, будет ли новая часть непосредственно относиться к серии Black Ops или будет иметь с ней косвенную связь, или это будет полный перезапуск серии.

реклама

@Okami13_ разместил в своем профиле постер Call of Duty: Black Ops с подписью Cold War. Никто бы не воспринял серьезно такое сообщение если бы @Okami13_ не был известен точными информационными утечками относительно предыдущих частей Call of Duty. Поэтому можно предположить, что следующая часть Call of Duty, разрабатываемая студиями Treyarch, Raven и Sledgehammer все-таки станет частью серии Black Ops и получит название Cold War.

реклама

Ранее журналист Bloomberg, в прошлом один из авторов портала Kotaku, Джейсон Шрайер (англ. Jason Schreier) намекал, что новая часть Call of Duty может получить название Vietnam. Возможно, Activision решила остановиться на Cold War, чтобы название не перекликалось с Battlefield Vietnam, или потому что сюжет не будет завязан только на войне во Вьетнаме, а будет охватывать события «Холодной войны» более широко.

реклама

Также стоит отметить, что сегодня в Call of Duty: Warzone с новым обновлением появились и новые пасхалки — игроки смогли отпереть бункер, который содержал множество боеприпасов и секретных сообщений задача которых, по всей видимости, постепенно приоткрывать завесу за которой скрывается анонс новой части франшизы.