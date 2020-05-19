Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Call of Duty: Cold War — возможное название следующей части серии Black Ops

для раздела Блоги
1
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена рухнула на порядок, смотри
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Источник изображения: Treyarch Studios @Treyarch Twitter

реклама

 

Пользователь twitter @Okami13_ опубликовал сообщение, которое намекает на название следующей части франшизы Call of Duty. Ранее сообщалось, что Activision готовит новую Call of Duty, которая будет иметь отношение ко вселенной Black Ops, но до сих пор неизвестно, будет ли новая часть непосредственно относиться к серии Black Ops или будет иметь с ней косвенную связь, или это будет полный перезапуск серии.

реклама

@Okami13_ разместил в своем профиле постер Call of Duty: Black Ops с подписью Cold War. Никто бы не воспринял серьезно такое сообщение если бы @Okami13_ не был известен точными информационными утечками относительно предыдущих частей Call of Duty. Поэтому можно предположить, что следующая часть Call of Duty, разрабатываемая студиями Treyarch, Raven и Sledgehammer все-таки станет частью серии Black Ops и получит название Cold War.

реклама

Ранее журналист Bloomberg, в прошлом один из авторов портала Kotaku, Джейсон Шрайер (англ. Jason Schreier) намекал, что новая часть Call of Duty может получить название Vietnam. Возможно, Activision решила остановиться на Cold War, чтобы название не перекликалось с Battlefield Vietnam, или потому что сюжет не будет завязан только на войне во Вьетнаме, а будет охватывать события «Холодной войны» более широко.

реклама

Также стоит отметить, что сегодня в Call of Duty: Warzone с новым обновлением появились и новые пасхалки — игроки смогли отпереть бункер, который содержал множество боеприпасов и секретных сообщений задача которых, по всей видимости, постепенно приоткрывать завесу за которой скрывается анонс новой части франшизы.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

activision treyarch call of duty call of duty: black ops
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
32
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
83
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
51

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 83
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
148
OnePlus 8 Pro упал в цене на 140 долларов
9
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
42
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
45
Intel Core i9-10900K оказался на 3 минуты медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
356
При переходе на 10-нм техпроцесс Intel получит значительное преимущество перед процессорами AMD, выпущенными по 7-нм техпроцессу TSMC
63
Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза
5
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
243
Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC упала на 65 долларов
3
Xiaomi Mi 10 потерял в цене 300 долларов – флагман 2020 года дешевеет на глазах
7
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
130
Epic Games Store запустил сразу две масштабные акции – бесконечная раздача по 10 долларов за покупки и возврат средств покупателям GTA V
8
Xiaomi Redmi Note 8T потерял в цене 100 долларов
6
Деньги вперёд: TSMC успела принять заказы на выпуск 5-нм процессоров HiSilicon
14
GTA Online перестала запускаться - пользователи сообщают о проблемах по всему миру
13
30 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
1
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
149
Анонсированы недорогие 4K-телевизоры Honor X1 Smart TV
9
Intel Core i9-10900K выступил против AMD Ryzen 9 3900X и 3950X в ряде популярных игр и тестовых пакетов – тестирование TecLab
43
NVIDIA отправит в производство потребительские 8-нанометровые GPU Ampere
23

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
83
Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
130
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
32
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
33
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
18
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
23
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
10
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 1)
20
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
3

Сейчас обсуждают

Shock Memes
22:08
Уже радует, если 40-50 часов с допами, это не будет гринд говном как ассасин. Главное еще чтобы не забыли о кинематографичночти и динамичных катсценах.
Полное прохождение Ghost of Tsushima займёт у игрока не более 50 часов
Ry Zen
22:07
Мы все это знали.
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
aggile
22:07
не будет там норм графики, откуда у 2к деньги то ? Cделают решейп, чуток амбиент подправят - на выходе все будет лагающее тормозное говно с угловатыми лицами и пустым миром. Это не рокстар, и не к...
Обновлённые Mafia, Mafia II и Mafia III: даты выхода, трейлеры и подробности
Shock Memes
22:06
А в чем разница игры сделанной на пк для пк под названием иксбокс и какойто мультиплатформы которая выпускалась для иксбокса, пс3 и пк?
На YouTube появилась запись полного прохождения PS3-версии Gears of War 3
Ry Zen
22:05
Колда великолепна, нужно просто клепать больше разнообразных "глав" : снайперские, стелс, самолетные, вертолетные, в горах, во льдах, в джунглях, на подлодка и на МКС.
Call of Duty: Cold War — возможное название следующей части серии Black Ops
Александр Малашенко
22:05
Ну если честно.. Статья... Я как бы ожидал иное.. Но даже не понятно что я ожидал. Ну вообще я ожидал разбор ноут в качестве декстопа или полноценный ПК, плюсы минусы и т.д. Да есть такие люди, котор...
Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
MriS
22:04
2 и 3 уже выходили на PS4.
Обновленная трилогия игр Mafia обзаведется ценником в 60 долларов (по крайней мере для консолей PS4)
Михаил Чернов
22:02
Шо-то пока не оправдывает ожиданий этот Костя Цусимский
Полное прохождение Ghost of Tsushima займёт у игрока не более 50 часов
E1nher1
22:01
Не интригуй!
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
skyclad80
22:01
такой билд действительно сложно было выпустить
На YouTube появилась запись полного прохождения PS3-версии Gears of War 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем