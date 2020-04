Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Samsung продолжает обновление своих старых флагманов. Прошивка One UI 2.1 появившаяся с серией флагманских смартфонов нового поколения Galaxy S20 уже появилась на телефонах Galaxy S10 и Note 10. Первоначально ходили слухи, что Samsung не сделает One UI 2.1 доступной для серий Galaxy S9 и Note 9, одновременно с этим некоторые источники настойчиво утверждали, что обновление One UI 2.1 для устройств Galaxy S9 и Note 9 находится в стадии разработки.

Сегодня все споры окончены с поступлением официальной информации от модератора корейского форума Samsung Community, который заявил, что процесс разработки программного обеспечения «находится на рассмотрении». В сообщении также говорится, что обновление разрабатывается как для корейских, так и для глобальных версий устройств. В завершение сказано, что тестовые сборки обновления One UI 2.1 должны быть доступны пользователям в ближайшее время. Технически у Samsung нет оснований отказывать пользователям Galaxy S9 и Note 9 в обновлении до One UI 2.1. Телефоны более чем способны к работе с программным обеспечением, а такие функции, как Quick Share и Music Share, позволят им приблизиться к существующим флагманам Samsung. Если все пойдет гладко, можно ожидать, что глобальное обновление начнется в течение следующего месяца или двух.