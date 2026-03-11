Для Python выпустили пакет для взаимодействия с NVIDIA VFX SDK, а для ComfyUI — специальный узел.

Компания NVIDIA объявила о доступности технологии RTX Video Super Resolution в составе бесплатного пакета nvidia-vfx для взаимодействия с NVIDIA VFX SDK при разработке приложений на языке Python. Также технология RTX Video Super Resolution стала доступна в виде узла для ComfyUI, узел может использоваться в рабочих процессах генерации и масштабирования видео вплоть до разрешения 4K.

Источник изображения: NVIDIA, Wccftech

Объявление совпадает с релизом инструментария App View для ComfyUI, который позволяет создавать интуитивно понятные и удобные интерфейсы для сложных рабочих процессов, повышая комфорт работы и снижая порог входа для менее опытных пользователей.

Кроме этого, NVIDIA продолжает продвигать сжатые модели, оптимизированные для видеокарт Blackwell и Ada Lovelace с поддержкой 4- и (или) 8-битных форматов вычислений NVFP4 и FP8. Сегодня компанией Lightricks опубликован вариант модели для генерации видео LTX-2.3 в формате FP8 и в скором времени планируется выпустить вариант NVFP4. Оптимизированные модели для генерации изображений FLUX.2 Klein 4B и FLUX.2 Klein 9B уже доступны для загрузки.