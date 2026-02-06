Ни то ни другое официально анонсировано не было

В компании NVIDIA приняли решение отложить выпуск обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER ещё в декабре 2025 года, пишет The Verge со ссылкой на отчёт издания The Information. Основной причиной является ограниченная доступность памяти. Официально обновление не было анонсировано, но инсайдеры сообщали, что представить видеокарты SUPER изначально планировали на выставке CES 2026. Этого не произошло. Впервые за пять лет NVIDIA не представила новые видеокарты на Consumer Electronics Show.

Теперь ходят слухи о сокращении производства уже представленных видеокарт GeForce RTX 50 и перераспределении приоритетов на производстве. Глобальный приоритет отдаётся решениям для искусственного интеллекта, которые сейчас являются основным источником рекордных доходов NVIDIA.

В третьем финансовом квартале доходы NVIDIA в сегменте центров обработки данных составили 51,2 миллиарда долларов из общей суммы 57 миллиардов долларов, отметили в The Verge. Хотя доходы от игрового направления выросли на 30% за тот же период, их доля в общей сумме значительно уменьшилась по сравнению с прошлым отчётным периодом.

Кроме этого, инсайдеры сообщали о «локальном» изменении приоритетов при производстве игровых видеокарт. Предполагается, что предпочтение отдаётся тем моделям, которые приносят наибольшую выручку на гигабайт памяти.

Согласно данным источников The Information, видеокарты GeForce RTX 60 следующего поколения тоже могут задержаться. Утверждается, что массовое производство изначально планировали начать в конце 2027 года, но теперь возможен перенос на 2028 год.

Всё это неподтверждённые слухи, тем не менее, проблемы с доступностью памяти продолжаются, что приводит к росту цен и пересмотру первоначальных планов по выпуску новой продукции. В частности, о пересмотре цен и сроков выпуска новых игровых устройств накануне сообщили в компании Valve.