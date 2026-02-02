Предполагается, что это помешает производителям продвигать на рынке конфигурации с более медленной памятью и процессорами верхнего ценового сегмента.

Китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) сообщил в социальной сети Weibo, что брендинг интегрированной графики процессоров Intel Panther Lake в операционной системе Windows 11 зависит от скорости используемой оперативной памяти. Если скорость памяти ниже определённого значения, независимо от класса интегрированного графического ядра вместо брендинга Intel Arc будет использоваться Intel Graphics как для решений начального уровня. Это должно помешать появлению неоптимальных конфигураций, когда устройство оснащается производительным процессором с быстрой интегрированной графикой, но медленной памятью.

Флагманская базовая конфигурация процессоров с самой продвинутой интегрированной графикой. Источник изображения: Intel

По информации источника, для интегрированных графических процессоров Intel Arc B390 и Arc B370 установлено требование к скорости памяти LPDDR5X. Если скорость памяти не превышает 7467 мегатранзакций в секунду, в диспетчере задач Windows 11 (и, вероятно, других разделах с системной информацией) не будет отображаться брендинг Intel Arc и наименование графического ядра.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) в Weibo

Предполагается, что это помешает производителям продвигать на рынке конфигурации с более медленной памятью и процессорами верхнего ценового сегмента. Такие конфигурации могли бы ввести покупателей в заблуждение, а также оказать влияние на репутацию Intel.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) в Weibo

Производительность интегрированной графики по-прежнему сильно зависит от пропускной способности оперативной памяти. Конфигурации с медленной памятью, не отвечающие требованиям Intel, работали бы неоптимально, демонстрируя меньшие показатели производительности, по сравнению с теми, что были заявлены в презентациях и продемонстрированы в обзорах рецензентов. Логично предположить, что это вызвало бы негативную реакцию и могло привести к появлению различных домыслов со стороны недовольных владельцев устройств с такими конфигурациями.

Источник изображения: Intel

Согласно официальной информации, процессоры Intel Core Ultra X9 и Ultra X7 с 12-ядерной интегрированной графикой Arc (Pro) B390 поддерживают оперативную память LPDDR5X-9600, а процессор Core Ultra 5 338H с 10-ядерной интегрированной Arc (Pro) B370 поддерживает память LPDDR5X-8533. Интегрированная графика с количеством ядер от 2 до 4 относится к бренду Intel Graphics. Для процессоров с таким встроенным графическим ядром заявлена поддержка памяти от DDR5-6400 и вплоть до LPDDR5X-8533, в зависимости от модели. Подробнее — в таблице выше.

Ожидается, что Intel представит интегрированные графические процессоры Arc B380 и B360 позже, скорее всего, одновременно с серией Core G3 для портативных игровых устройств, также отметили в VideoCardz.