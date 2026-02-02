Как минимум, в одном из случаев процессор вышел из строя на плате с новым BIOS версии 3.50.

В профильных каналах портала Reddit появились четыре новых сообщения о случаях выхода из строя процессоров AMD Ryzen 5 9600X на материнских платах ASRock, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. События у всех пользователей развивались практически идентично: сначала система работает исправно, но спустя какое-то время компьютер внезапно перестаёт включаться, а на материнской плате горят светодиоды DRAM или CPU. Такие советы, как переустановка модулей памяти и сброс настроек BIOS, не помогают.

Один из пользователей рассказал о двух последовательных отказах Ryzen 5 9600X на одной и той же материнской плате. Причём во второй раз процессор вышел из строя, когда BIOS платы был обновлён до версии 3.50, в которой, как ожидалось, инженеры ASRock исправили все потенциальные проблемы с внутренними настройками.

Повышенная частота выхода из строя процессоров AMD на материнских платах ASRock с чипсетами AMD 800-серии обсуждается с 2025 года. Официального исчерпывающего объяснения этому явлению в компании так и не предоставили. На выставке Computex 2025 нескольким популярным YouTube-блогерам удалось выяснить у представителей ASRock, что в компании занимаются исследованием проблем на материнских платах среднего и высокого класса, и полагают, что причиной этих проблем могут быть слишком агрессивные настройки PBO, включая некоторые параметры тока и напряжения. Об этом рассказывали авторы YouTube-каналов TechYESCity и Gamers Nexus. Позже представители AMD в одном из интервью заявили, что подобные проблемы возникают из-за несоответствия настроек в ODM-BIOS рекомендуемым AMD значениям.

В августе 2025 года компания ASRock выпустила обновления BIOS под номером 3.40 для всей линейки материнских плат AMD с чипсетами 800-й серии. В списке изменений утверждалось, что обновление улучшает совместимость с оперативной памятью и повышает стабильность работы процессора и системы в целом. Пользователи тогда сообщали о значимых переменах в настройках напряжений по умолчанию. Считалось, что начиная с этой версии BIOS ключевые проблемы исправлены, однако периодически продолжают появляться сообщения о выходе из строя процессоров AMD на платах ASRock, даже с новыми BIOS.

В сообществах на портале Reddit пытались составить карту сбоев по модели процессора и версии BIOS. Согласно данным от декабря 2025 года, собранным в теме “9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4” на канале ASRock, процессоры Ryzen 5 9600X занимают третье место по количеству сообщений о поломках.

В свободной таблице темы собрана статистика по 183 случаям выхода из строя для процессоров Ryzen 7 9800X3D, 50 случаям для Ryzen 7 9700X, 29 случаям для Ryzen 5 9600X и 22 случаям для Ryzen 9 9950X3D. Поскольку агрегированные данные относятся к декабрю, в отчёте ещё не учтены актуальные случаи за январь 2026 года, на которые обратили внимание авторы ресурса Wccftech.

В той же теме отслеживается статистика сбоев в зависимости от версии BIOS. Так, на версии 3.25 и 3.26 приходится 22% из зарегистрированных сбоев, на более старые версии — 31%. На версию BIOS под номером 3.30 приходится тоже около 22% сбоев. На версию 3.40 около 14% сбоев, версию 3.50 — около 11%. В VideoCardz считают, что эта статистика однозначно подтверждает — последняя версия BIOS от ASRock не решает проблемы, по крайней мере, полностью.

По одной лишь статистике на портале Reddit нельзя судить о распространённости проблемы, тем не менее, пользователи Reddit чаще сообщают о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 9000 на материнских платах ASRock, чем на платах других производителей. В чём реальная причина проблемы, до сих пор неизвестно.

Стоит отметить, что у зарубежных пользователей, по всей видимости, не возникает каких-либо серьёзных проблем с заменой процессора по гарантии, ASRock и AMD идут на встречу. На днях сообщалось, как одному из пользователей посчастливилось получить от AMD новенький Ryzen 9 9950X3D на замену сломавшемуся 7950X3D.