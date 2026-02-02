Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
За две недели на Reddit сообщили о четырёх поломках AMD Ryzen 5 9600X на материнских платах ASRock
Как минимум, в одном из случаев процессор вышел из строя на плате с новым BIOS версии 3.50.

В профильных каналах портала Reddit появились четыре новых сообщения о случаях выхода из строя процессоров AMD Ryzen 5 9600X на материнских платах ASRock, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. События у всех пользователей развивались практически идентично: сначала система работает исправно, но спустя какое-то время компьютер внезапно перестаёт включаться, а на материнской плате горят светодиоды DRAM или CPU. Такие советы, как переустановка модулей памяти и сброс настроек BIOS, не помогают.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Может быть интересно

Один из пользователей рассказал о двух последовательных отказах Ryzen 5 9600X на одной и той же материнской плате. Причём во второй раз процессор вышел из строя, когда BIOS платы был обновлён до версии 3.50, в которой, как ожидалось, инженеры ASRock исправили все потенциальные проблемы с внутренними настройками.

Повышенная частота выхода из строя процессоров AMD на материнских платах ASRock с чипсетами AMD 800-серии обсуждается с 2025 года. Официального исчерпывающего объяснения этому явлению в компании так и не предоставили. На выставке Computex 2025 нескольким популярным YouTube-блогерам удалось выяснить у представителей ASRock, что в компании занимаются исследованием проблем на материнских платах среднего и высокого класса, и полагают, что причиной этих проблем могут быть слишком агрессивные настройки PBO, включая некоторые параметры тока и напряжения. Об этом рассказывали авторы YouTube-каналов TechYESCity и Gamers Nexus. Позже представители AMD в одном из интервью заявили, что подобные проблемы возникают из-за несоответствия настроек в ODM-BIOS рекомендуемым AMD значениям.

Источник изображения: Reddit, etrain1804; VideoCardz

В августе 2025 года компания ASRock выпустила обновления BIOS под номером 3.40 для всей линейки материнских плат AMD с чипсетами 800-й серии. В списке изменений утверждалось, что обновление улучшает совместимость с оперативной памятью и повышает стабильность работы процессора и системы в целом. Пользователи тогда сообщали о значимых переменах в настройках напряжений по умолчанию. Считалось, что начиная с этой версии BIOS ключевые проблемы исправлены, однако периодически продолжают появляться сообщения о выходе из строя процессоров AMD на платах ASRock, даже с новыми BIOS.

В сообществах на портале Reddit пытались составить карту сбоев по модели процессора и версии BIOS. Согласно данным от декабря 2025 года, собранным в теме “9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4” на канале ASRock, процессоры Ryzen 5 9600X занимают третье место по количеству сообщений о поломках.

В свободной таблице темы собрана статистика по 183 случаям выхода из строя для процессоров Ryzen 7 9800X3D, 50 случаям для Ryzen 7 9700X, 29 случаям для Ryzen 5 9600X и 22 случаям для Ryzen 9 9950X3D. Поскольку агрегированные данные относятся к декабрю, в отчёте ещё не учтены актуальные случаи за январь 2026 года, на которые обратили внимание авторы ресурса Wccftech.

Источник изображения: 9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4, Reddit

В той же теме отслеживается статистика сбоев в зависимости от версии BIOS. Так, на версии 3.25 и 3.26 приходится 22% из зарегистрированных сбоев, на более старые версии — 31%. На версию BIOS под номером 3.30 приходится тоже около 22% сбоев. На версию 3.40 около 14% сбоев, версию 3.50 — около 11%. В VideoCardz считают, что эта статистика однозначно подтверждает — последняя версия BIOS от ASRock не решает проблемы, по крайней мере, полностью.

Источник изображения: 9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4, Reddit

По одной лишь статистике на портале Reddit нельзя судить о распространённости проблемы, тем не менее, пользователи Reddit чаще сообщают о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 9000 на материнских платах ASRock, чем на платах других производителей. В чём реальная причина проблемы, до сих пор неизвестно.

Стоит отметить, что у зарубежных пользователей, по всей видимости, не возникает каких-либо серьёзных проблем с заменой процессора по гарантии, ASRock и AMD идут на встречу. На днях сообщалось, как одному из пользователей посчастливилось получить от AMD новенький Ryzen 9 9950X3D на замену сломавшемуся 7950X3D.

#amd #процессоры #материнские платы #asrock #поломки
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
1
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
2
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
GizmoChina: Geekbench подтвердил флагманскую начинку глобальной версии Xiaomi Pad 8 Pro
+
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
7
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
Пользователь получил вместо RTX 3080 Ti пластилин и до сих пор не смог вернуть свои деньги
2
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
Злоумышленники украли 4556 ETH у криптовалютного кита с помощью атаки на адрес
1
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
Статистика американской компании Google показала долю операционной системы Android 16 в 7,5%
+
Nvidia начала сомневаться в рациональности инвестиционного соглашения с OpenAI
4

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
4
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
1
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
1
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
11
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
6
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:22
С таким подходом в общественном транспорте статьи не читайте. А то мало ли рефлекс...
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Henry Morgan
15:05
для кого они стали смыслом жизни? покажи мне ?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
kilobait3
14:55
Клоун на публике. Когда перестанет заносить бабло в sl, так сразу вернётся к истокам. А пока заткни свой рот хуанг и плати столько сколько скажут. Мне ещё 5090 не пришла, за 6000прошку спасибо эшелону...
Nvidia начала сомневаться в рациональности инвестиционного соглашения с OpenAI
Сосунов Сосипатр
14:36
Всегда читаю этого автора находясь в отхожем месте. Его статьи хорошо сочетаются с процессом. Спасибо автору, пишите больше и чаще. В каждый поход на толчок хочется почитать что-нибудь ваше новое.
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Arhilexx
14:16
Получается, что теперь без разницы где брать на Авито или в ДНС?
В России с 1 февраля изменился порядок расчёта компенсации в случае возврата некачественной техники
Dobpelkopf
14:04
Another Game About Automation Blight Seed Signal Zone Outhold Unnamed Skateboarding Sim Tiny Pasture Elysium Drift Blood Rush: Undying Wish Psych Rift Children of Kronos ...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Алексей Астманн
14:01
Сегодня немцы целый день восторженно сообщают, что эта фирма собирает всё исключительно из не китайских компонентов...
Хорватская компания Orqa планирует ежегодно производить 1 миллион FPV-дронов для США и Европы
randomXP
13:54
Если надо экономить - единственный путь - это на б/у рынок. Например, можно собрать систему на i5 11400f с 16 ГБ DDR4 2666 (разогнав до 2933) + RTX3070 , уложившись в 60 000 р. Система в FHD потянет в...
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Purga
13:45
Прикольно конечно, молодцы.
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
linux4ever
13:43
Нашел цымбалов кошелек, а там денег не хватает.
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter