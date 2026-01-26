Вместе с процессорами Intel Arrow Lake Refresh

Первую видеокарту Intel Battlemage с большим графическим процессором BMG-G31 выпустят в первом квартале 2026 года, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера. Презентации видеокарты и обновлённых процессоров Arrow Lake Refresh могут быть сопряжены.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

По слухам, Intel готовится представить профессиональные видеокарты Arc Pro B70 и B65. Старшая модель B70 якобы основана на графическом процессоре BMG-G31, которому приписывают 40 ядер Xe-HPG 2-го поколения и 256-битную шину памяти. Видеокарта предложит вдвое больше исполнительных блоков, чем представленная ранее B60, кроме этого, B70 может получить на треть больше памяти — 32 ГБ GDDR6.

Таким образом, Arc Pro B70 станет самым производительным решением с одним графическим процессором в актуальной профессиональной линейке видеокарт Intel. Партнёры компании также выпускают видеокарты B60 Dual 48 ГБ, но это по сути две видеокарты B60 на одной печатной плате.

Вопреки ожиданиям, Intel не анонсировала игровую видеокарту с графическим процессором BMG-G31 на прошедшей выставке CES 2026. На данный момент никто не знает, когда и будет ли вообще выпущена такая видеокарта. По информации VideoCardz, как минимум несколько партнёров Intel пока не располагают тестовыми образцами игровых видеокарт на базе BMG-G31.

Журналисты полагают, что BMG-G31 предназначался для игровой видеокарты Arc B770 с 16 ГБ видеопамяти, однако в текущих реалиях выпуск такой модели является сложным решением. Из-за стремительного роста цен на память позиционирование видеокарты затруднительно.

Ранее появились слухи, что процессоры Intel Arrow Lake Refresh представят в марте-апреле. Компания ASUS подтвердила подготовку обновлённых процессоров для платформы LGA 1851, заявив, что выпустит обновлённые BIOS с поддержкой новинок для всех своих плат с чипсетами Intel 800-й серии. Известно как минимум о трёх новых моделях: 24-ядерных Core Ultra 9 290K Plus и Core Ultra 7 270K Plus, 18-ядерном Core Ultra 5 250K Plus.