Обновление серии MAX 300 с повышением тактовых частот.

Компания AMD выпустит гибридные процессоры Ryzen AI MAX 400 семейства Gorgon Halo на замену AI MAX 300 семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz. Это будет незначительное обновление с повышением рабочих частот, по аналогии с процессорами Ryzen AI 400 и 300 семейств Gorgon Point и Strix Point соответственно. Точные сроки выхода обновления не уточняются. По предположениям, новые модели появятся к концу года, сейчас AMD тестирует инженерные образцы.

Гибридные процессоры Ryzen AI MAX 400 сохранят прежнее количество ядер и вычислительных блоков интегрированной графики. Текущая серия предлагает до 16 ядер Zen 5 и до 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 включительно. Судя по серии Ryzen AI 400, повышения тактовых частот на пару сотен МГц будет достаточно для обновления. Разгонят не только ядра процессора, но и другие блоки: интегрированное графическое ядро и нейронный сопроцессор. Это может заметно повысить общую производительность чипов.

Источник изображения: AMD

