Конфигурация ядер процессора 4C4D.

В транспортной базе данных nbd.ltd обнаружили записи, которые предположительно имеют отношение к гибридным процессорам AMD с ядрами Zen 6, известным как процессоры Medusa Point. В записи говорится о варианте чипа Medusa 1 и степпинге A0, речь идёт о ранних образцах для тестирования, пишет VideoCardz.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

В описании также присутствует обозначение 4C4D, что должно говорить о наличии у процессора четырёх «классических» ядер Zen 6 и четырёх «плотных» ядер Zen 6c. В более ранних утечках упоминались 2 маломощных ядра в рамках той же конфигурации. Отсутствие подробностей об этом в описании может быть следствием принятых правил обозначения или признаком того, что этот конкретный образец не является полной конфигурацией.

Предыдущие утечки также раскрыли информацию об интегрированной графике, и она не воодушевляет. В Medusa Point ожидают интегрированную графику на базе архитектуры RDNA 3.5 или её слегка улучшенной версии с тем же ограничением в 8 вычислительных блоков (CU). Интегрированная графика на новой архитектуре RDNA 5 может появиться в процессорах Medusa Halo.

По слухам, семейство Medusa Point охватит классы процессоров Ryzen 5, 7 и 9, причём в последнем случае к базовой 8- или 10-ядерной конфигурации могут добавить дополнительный 12-ядерный чиплет, увеличив общее количество ядер до 22. Процессоры Medusa Point ожидают не ранее второй половины 2026 года.