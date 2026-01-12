Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В транспортной базе данных обнаружили APU AMD Medusa Point 1 с ядрами classic и dense
Конфигурация ядер процессора 4C4D.

В транспортной базе данных nbd.ltd обнаружили записи, которые предположительно имеют отношение к гибридным процессорам AMD с ядрами Zen 6, известным как процессоры Medusa Point. В записи говорится о варианте чипа Medusa 1 и степпинге A0, речь идёт о ранних образцах для тестирования, пишет VideoCardz.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

В описании также присутствует обозначение 4C4D, что должно говорить о наличии у процессора четырёх «классических» ядер Zen 6 и четырёх «плотных» ядер Zen 6c. В более ранних утечках упоминались 2 маломощных ядра в рамках той же конфигурации. Отсутствие подробностей об этом в описании может быть следствием принятых правил обозначения или признаком того, что этот конкретный образец не является полной конфигурацией.

Предыдущие утечки также раскрыли информацию об интегрированной графике, и она не воодушевляет. В Medusa Point ожидают интегрированную графику на базе архитектуры RDNA 3.5 или её слегка улучшенной версии с тем же ограничением в 8 вычислительных блоков (CU). Интегрированная графика на новой архитектуре RDNA 5 может появиться в процессорах Medusa Halo.

По слухам, семейство Medusa Point охватит классы процессоров Ryzen 5, 7 и 9, причём в последнем случае к базовой  8- или 10-ядерной конфигурации могут добавить дополнительный 12-ядерный чиплет, увеличив общее количество ядер до 22. Процессоры Medusa Point ожидают не ранее второй половины 2026 года.

#amd #процессоры #medusa point
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
2
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
1
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
2
МВД России дало инструкцию на случай, если вы стали жертвой фишинга
+
Компания Castelion продемонстрировала главе Минобороны США ​​новую версию пусковой установки PFAL
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
Ученые впервые нашли убегающую сверхмассивную черную дыру, удаляющуюся от галактики на 3,6 млн км/ч
+
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
Мировой океан в очередной раз обновил исторический максимум теплосодержания
+
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
4
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
5
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
26
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
12
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
1
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
8

Сейчас обсуждают

Дима
19:48
Респект автору за смелость, а скорее это стремление вызвать бурю возмущённых коментов. Для меня выбрать лучшие комедии СССР невыполнимая задача. Что касается несоответствия тематики сайта? А в чём прб...
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
Роман Холод
19:40
как же ты муди*ла задрал со своими рекламными высерам
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Райко Хикару
19:24
У бича денег нет на хорошую карту, вот и булгурит.
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
IdeaFix
19:10
Тут ниже был довольно жаркий спор за переходники... https://aliexpress.ru/item/32823861195.html Если играть во всякое такое, то... по моему скромному мнению надо сделать себе удобную игровую. У меня...
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Дима
18:45
OPb7WQ написал:
В Steam установлен новый рекорд «онлайна» — более 42 миллионов пользователей одновременно
okrug
18:18
второй день кидаю жалобы, ну вот и помогло наконец то.
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Dentarg
17:59
А конкретнее? Если у меня 0 детей, то что? Если 5 детей, то что? У меня дед до смерти покупал картошку, сахар и крупы мешками. Которые портились и потом выбрасывались, но ведь главное запас! А вот пер...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Андрей Скворцов
17:33
Вообще не понимаю зачем на тизер ходить Это просто рекламный ролик сериала Вот ведь наши придумали какой то обрезок за фильм предлагать Хотя за него бабки берут
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
K0nst4nt1n
17:10
17000 это только материалы. Работа тоже денег стоит. Тем более в случае Виктора :)
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
E. S.
16:37
Твой линк ссылается на днс, а тот на wccftech, а тот на Reddit. Где описаны 157 случаев ПОЛОМОК (!!!) процессоров. А не ВОЗГОРАНИЙ. Вот же болтуны!!!
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter