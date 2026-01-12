Может быть, это процессор с двойным 3D V-Cache, о котором говорили инсайдеры

Процессор AMD Ryzen 9 PRO 9965X3D с 3D V-Cache обнаружили в таможенной базе данных nbd.ltd, сообщает VideoCardz. По всей видимости, компания готовится расширить профессиональную серию процессоров Zen 5 с сокетом AM5, которая на момент написания состоит из трёх моделей с количеством ядер до 12 включительно.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Судя по информации в базе данных, процессор Ryzen 9 PRO 9965X3D обладает теплопакетом TDP, равным 170 Вт, что соответствует характеристикам стандартного Ryzen 9 9950X3D. В описании также упоминается код OPN 100-000001999 и 16-ядерная конфигурация.

Находка вызывает повышенный интерес на фоне слухов о подготовке в компании AMD первого процессора с двумя кристаллами 3D V-Cache. Инсайдеры называли эту модель 9950X3D2, однако, возможно, ей окажется 9965X3D — такое наименование кажется более логичным. С другой стороны, новинка может быть просто аналогом потребительского 9950X3D.

Источник изображения: VideoCardz, nbd.ltd, @Olrak29_ в X (заблокирована в РФ)

Пока всё это лишь догадки, информация в базе данных не подтверждает наличие у Ryzen 9 PRO 9965X3D двух кристаллов с дополнительной кэш-памятью. Такой процессор не был анонсирован на прошедшей выставке CES 2026, однако представители AMD не отрицали возможность выхода подобной модели, ответив на вопросы журналистов «ждите новостей».

Выход нового процессора согласуется с планами AMD по обновлению линейки процессоров с ядрами Zen 5 в этом году, считают в VideoCardz. Процессоры Zen 6 не имеют точной даты релиза, но ожидается, что они появятся не ранее конца 2026 года. На фоне дефицита оперативной памяти не исключена дополнительная задержка. Ранее в AMD анонсировали Ryzen 7 9850X3D и серию Ryzen AI 400 для настольных ПК.