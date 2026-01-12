Обновлённый гибридный процессор с производительной интегрированной графикой Radeon 890M и быстрый сетевой адаптер.

Компания Beelink анонсировала серию мини-ПК SER10, сообщает Liliputing. На первый взгляд, обновление выглядит незначительно, по сравнению с моделями SER9, выпущенными более года назад. Как ожидается, переход от процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 семейства Strix Point к более новому Ryzen AI HX 470 семейства Gorgon Point обеспечит лишь небольшое повышение производительности. Однако это не единственное изменение.

Источник изображения: Beelink

Во-первых, новые мини-ПК SER10 будут выпускаться в двух версиях: Pro и Max. Во-вторых, обе версии оснастят 10-гигабитными адаптерами проводной Сети вместо 2,5-гигабитных у прошлых моделей SER9. Основным отличием между SER10 Pro и Max является оперативная память: модель Pro оснащается памятью LPDDR5X, припаянной к материнской плате, в то время как в модели Max используются модули SO-DIMM с возможностью замены. Компания Beelink предлагает обе модели в серебристом или сером цвете, но модель Pro также доступна в оранжевом и зелёном.

На старте продаж компьютеры будут доступны в двух конфигурациях: с 32 или 64 ГБ оперативной памяти, — обе с SSD-накопителем объёмом 1 ТБ. Компания Beelink пока не объявила подробности о ценах и доступности, лишь упомянув, что мини-ПК серии SER10 «скоро появятся». Но, учитывая, насколько похожи чипы Gorgon Point и Strix Point, производителям ноутбуков и мини-ПК, похоже, относительно просто обновить существующие модели, заменив старый процессор на новый.

Процессоры Gorgon Point идентичны Strix Point, прирост производительности главным образом достигается за счёт повышения тактовых частот. Процессорные ядра Ryzen AI HX 470 на 100 МГц быстрее ядер HX 370, а графика — на 200 МГц. Нейронный блок тоже разогнали, его производительность выросла с 50 до 55 триллионов операций в секунду (TOPS). В состав HX 470 входит 12 процессорных ядер (Zen 5 плюс Zen 5c), интегрированная графика Radeon 890M с количеством вычислительных блоков, равным 16, а также уже упомянутый нейронный сопроцессор.

AMD анонсировала в рамках серии Ryzen AI 400 настольные процессоры Gorgon Point с сокетом AM5. На рендерах они представлены в корпусе AM5, т.е. должны быть совместимы с полноценными настольными системами.