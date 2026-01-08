В длину видеокарты занимают не более 300 мм

Компания PNY представила новую линейку компактных видеокарт Dual Slot Slim, в которой дебютировали GeForce RTX 5080, 5070 Ti и 5070, сообщает Wccftech. Как следует из названия, видеокарты занимают не более двух слотов расширения. Также длина видеокарт не превышает 300 мм, что позволит использовать их в небольших компьютерных корпусах. Размеры видеокарт отвечают требованиям программы NVIDIA SFF-Ready.

Источник изображения: PNY, Wccftech

Видеокарты оснащаются системами охлаждения под брендом Velocity-X, однако в конструкции для каждой модели есть различия. Используется разное количество тепловых трубок, может отличаться диаметр используемых вентиляторов. Старшие модели, RTX 5080 и 5070 Ti, оснащаются вентиляторами диаметром 120 мм, а RTX 5070 — вентиляторами диаметром 100 мм. Что касается теплотрубок, судя по изображениям, в системе охлаждения RTX 5080 их шесть, пять в системе охлаждения RTX 5070 Ti и четыре в RTX 5070.

Источник изображения: PNY, Wccftech

Компания PNY выпустит варианты видеокарт с эталонными тактовыми частотами и с разгоном. На разогнанной версии RTX 5080 Slim OC тактовая частота графического процессора в режиме ускорения будет повышена до 2730 МГц, а в случае с RTX 5070 Ti и 5070 частоты повысят до 2572 и 2587 МГц соответственно.

Источник изображения: PNY, Wccftech

Видеокарты появятся в продаже в феврале 2026 года.