molexandr
ASUS представила 2,5-слотовую ProArt GeForce RTX 5090 на базе печатной платы Founders Edition
ASUS ProArt GeForce RTX 5090 с системой охлаждения со сквозной вентиляцией

Компания ASUS представила в линейке ProArt видеокарту GeForce RTX 5090 с относительно компактной 2,5-слотовой конструкцией, сообщает VideoCardz. Новая модель создана на основе той же концепции двойного сквозного потока воздуха, что и эталонная Founders Edition. Как стало известно, подобную конструкцию партнёры NVIDIA теперь могут использовать в своих видеокартах. Рассматриваемая GeForce RTX 5090 ProArt от ASUS — одна из них.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Как и в Founders Edition в модели ASUS используется пространственная структура из нескольких печатных плат. На выставке CES 2026 компания продемонстрировали систему с двумя такими видеокартами, подчёркивая, что они отвечают требованиям программы NVIDIA SFF-Ready.

В системе охлаждения видеокарты используется испарительная камера, жидкий металл, два 115-мм вентилятора Axial-tech и задняя панель с двумя вентиляционными вырезами. В отличие от RTX 5090 Founders Edition, карта ProArt также оснащена портом USB Type-C — это фирменная особенность видеокарт RTX 50 ProArt от ASUS.

Компания ASUS пока не сообщила, когда планируется начать продажи RTX 5090 ProArt, и сколько будет стоить новая модель.

Накануне стало известно о видеокарте GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G. Новая флагманская модель GIGABYTE тоже оснащается системой охлаждения с двойным сквозным потоком воздуха.

NVIDIA GeForce RTX 5090 является флагманской видеокартой текущего поколения: 21760 CUDA ядер и 32 ГБ памяти GDDR7 на 512-битной шине.

#nvidia #видеокарты #asus #geforce rtx 5090
Источник: videocardz.com
