В NVIDIA Broadcast 2.1 появился эффект виртуального освещения ключевых точек Virtual Key Light.

Компания NVIDIA обновила не только графические драйверы, выпустив набор GeForce Game Ready 591.74 с поддержкой DLSS 4.5, но и другое фирменное программное обеспечение. Новая бета-версия приложения NVIDIA App 11.0.6 поддерживает DLSS 4.5 Super Resolution (SR), позволяя выбирать глобальные и индивидуальные настройки для игр.

Бета-версия приложения включает в себя и несколько новых функций:

Из панели управления NVIDIA перенесены все оставшиеся настройки NVIDIA Surround. Добавлены параметры коррекции рамок и горячие клавиши.

«Режим отладки» мгновенно отключает все настройки разгона и напряжения от любых приложений.

Опция «Разработчик» открывает доступ к инструментам профилирования и отладки.

Стабильную версию NVIDIA App 11.0.6 выпустят 7 января.

Также NVIDIA выпустила обновление Broadcast 2.1. В новой версии приложения для стримеров появился эффект виртуального освещения ключевых точек Virtual Key Light, доступный для видеокарт GeForce RTX начиная с модели RTX 3060. Релизная версия Virtual Key Light может работать в ещё более разнообразных условиях освещения, предлагает более широкий контроль цветовой температуры и использует обновлённую карту HDRi для случаев с двумя ключевыми точками освещения.