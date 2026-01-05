Флагманские решения для платформы AMD AM5.

Компания ASUS готовится представить материнские платы ROG Crosshair X870E GLACIAL и X870E DARK HERO NEO, сообщает Wccftech. Эти две новинки позиционируются как флагманские решения для платформы AMD AM5.

Источник изображения: CES 2026

По предварительной информации, модель GLACIAL выполнена в формате E-ATX и оснащается мощной 26- или 28-фазной подсистемой питания с крупными радиаторами. Плата поддерживает разгон оперативной памяти DDR5 до скорости выше 8000 МТ/с, оснащается слотом DIMM.2 для фирменной платы расширения M.2 и большим 5-дюймовым ЖК-дисплеем. Материнская плата поставляется с большой крышкой, скрывающей слоты PCIe и M.2, что выглядит необычно. Все слоты M.2 охлаждаются радиаторами, а основной — крупной системой охлаждения с испарительной камерой.

Информации об обновлённой модели DARK HERO NEO меньше, говорится о модернизации подсистемы питания и той же системе охлаждения основного M.2 накопителя с испарительной камерой.

Материнские платы представят на выставке CES 2026 вместе с другими обновлёнными моделями NEO из семейств ProArt и TUF Gaming.