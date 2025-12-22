Сайт Конференция
Блоги
molexandr
GIGABYTE не упоминает термогель в новой версии GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2
Возможно, компания вернулась к обычным термопрокладкам.

Компания GIGABYTE опубликовала информацию о новой видеокарте GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G (GV-N507TWF3OCV2-16GD). Она сохраняет заводской разгон до 2497 МГц, как и существующая модель WINDFORCE OC SFF, а также 16 ГБ памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и 256-битной шиной. Версия V2 получила другой кожух системы охлаждения и стала значительно короче: 261 мм против 304 мм, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: GIGABYTE

Что касается подробностей о системе охлаждения, производитель отмечает наличие трёх вентиляторов диаметром 80 мм, восьми композитных тепловых трубок, медной пластины и большого вентиляционного выреза на задней панели. В официальных маркетинговых материалах отсутствует упоминание термогеля, который GIGABYTE стала применять в видеокартах нового поколения вместо классических термопрокладок.

Источник изображения: GIGABYTE

Термогель оставил неоднозначное впечатление. В Интернете появлялись сообщения от владельцев новых видеокарт GIGABYTE, которые жаловались на миграцию термогеля при установке видеокарты в вертикальной плоскости. Компания GIGABYTE заявила, что в некоторых ранних партиях видеокарт геля нанесли с избытком, что могло привести к появлению видимых излишков. Это признали косметическим дефектом, который позже был исправлен на производстве. Сообщений о подобных случаях было немного, поэтому это не выглядит серьёзной проблемой. Возможно, в GIGABYTE решили, что будут применять термогель не во всех моделях.

#nvidia #видеокарты #gigabyte
Источник: videocardz.com
