Прошивка должна решить проблемы со стабильностью процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений.

Компания CORSAIR выпустила для готовых компьютеров Vengeance i8200 новые UEFI BIOS с микрокодом Intel 0x12F и прочими исправлениями, которые призваны решить проблемы со стабильностью процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений. В случае с рассматриваемыми компьютерами речь идёт о мощном Core i9-14900K. Это не новая проблема, обновление микрокода было опубликовано Intel ещё в начале мая, но по неизвестным причинам новые прошивки для компьютеров CORSAIR не были выпущены вовремя, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Corsair (и далее)

Примечательно, что в компьютерах Vengeance i8200 используются стандартные материнские платы ASUS PRIME Z790-P WIFI, доступные в розничной продаже, и для них обновлённые BIOS вышли вскоре после публикации нового микрокода. Похоже, одной из причин задержки стало то, что CORSAIR использует собственный модифицированный OEM BIOS, который нельзя перепрошить на стандартный от розничной платы. Кто отвечал за разработку и выпуск нестандартных прошивок и задерживал выпуск обновления, неизвестно. Так или иначе, владельцам систем рекомендуют обновиться, чтобы нормализовать работу процессора и предотвратить его деградацию, если это уже не случилось.