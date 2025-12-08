Похоже, процессор действительно представят в ближайшее время.

Кто-то уже тестирует AMD Ryzen 7 9850X3D на материнской плате ASUS B850M AYW Gaming OC WIFI7 W, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Опубликованное блогером изображение демонстрирует некоторые параметры тестовой системы из BIOS, включая информацию о 32 ГБ высокоскоростной оперативной памяти DDR5-9800. Рассматриваемая плата ASUS оснащается 15-фазной подсистемой питания с 80-амперными транзисторами и поддерживает разгон памяти до 10400 МТ/с.

Источник изображения: @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Хотя 9850X3D уже оставил след на официальном сайте компании AMD, официально процессор пока не представили. По предположениям, это произойдёт на выставке CES 2026. Надёжного подтверждения подготовки другой модели из слухов, Ryzen 9 9950X3D2 c двумя кристаллами 3D V-Cache, пока не появилось.

Ожидается, что 9850X3D станет разогнанной версией 9800X3D с увеличенной на 400 МГц тактовой частотой ядер в режиме ускорения. Остальные характеристики, включая кэш-память 3-го уровня объёмом 96 МБ, останутся неизменными.