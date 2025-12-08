Это может быть Arc B770 или другая новая модель Battlemage.

В таможенной базе данных nbd.ltd узрели очередной намёк на подготовку новой дискретной видеокарты в семействе Intel Battlemage, сообщает VideoCardz. В компании могут готовить преемника Arc A770 с более высоким энергопотреблением.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Между отделами и исследовательскими центрами компании курсируют детали, предположительно, системы охлаждения, которая предназначена для неизвестного оборудования с кодовым обозначением N38341-001 TASDK 300W GPU BRKT 0.8. Похожее обозначение N19826-306 имеет видеокарта Arc B580, выпущенная Intel ранее. Это позволяет предположить, что N38341-001 является потенциальным преемником Arc A770. Возможно, новую видеокарту готовят к выставке CES 2026 и представят вместе с обновлёнными процессорами Arrow Lake Refresh и новыми Panther Lake.

Отметка 300W может указывать на возможности системы охлаждения или на мощность самой видеокарты. Для сравнения, мощность Intel Arc A770 составляет 225 Вт, а 300 Вт — показатель эталонной версии GeForce RTX 5070 Ti от NVIDIA.

По слухам, новая видеокарта Intel с потенциальным наименованием Arc B770 или B780 будет основана на графическом процессоре BMG-G31. В графическом процессоре задействуют 32 ядра Xe 2-го поколения и 256-битную шину памяти, с помощью которой GPU подключат к 16 ГБ памяти GDDR6. По предварительным оценкам, такая конфигурация позволит обеспечить производительность в играх на уровне GeForce RTX 4070.