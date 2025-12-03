До презентации новых смартфонов Galaxy остаётся несколько месяцев

Компания Samsung подтвердила: Exynos 2600 станет следующим флагманским чипсетом компании для фирменных смартфонов флагманского уровня. «Усовершенствован в основе. Оптимизирован на каждом уровне», — заявляют в официальном тизере без каких-либо конкретных подробностей.

Источник изображения: YouTube-канал Samsung

По слухам, для производства Exynos 2600 будет использоваться 2-нм техпроцесс Samsung. Система на кристалле объединит центральный, графический и нейронный процессор в едином блоке. Samsung также использует технологию Heat Pass Block (HPB) — интеграция теплопроводящих материалов в корпус чипа для повышения эффективности охлаждения.

В отличие от предыдущих моделей Exynos, которые использовали структуру «корпус-на-корпусе» (package-on-package, PoP), когда DRAM располагается поверх основного вычислительного блока (Application Processor, AP), HPB будет интегрирована вместе с DRAM непосредственно в AP. Такая конфигурация разработана для более эффективного отвода тепла, пишет FoneArena.

По неподтверждённой информации, Samsung Exynos 2600 станет основой смартфонов Galaxy S26 и S26+, презентация которых состоится на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Франциско (Калифорния, США) 25 февраля 2026 года. Более подробная информация о чипе должна появиться в ближайшие недели, поскольку его полноценная презентация ожидается в январе 2026 года, за месяц до дебюта в смартфонах.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;



