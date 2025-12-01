Оснащается двумя разъёмами 12V-2x6.

Тайваньский производитель компьютерного оборудования Thermalright официально представил новый флагманский блок питания AT-1650 мощностью 1650 Вт, сертифицированный по стандарту 80 PLUS Titanium, сообщает Vortez. Блок питания имеет полностью модульную конструкцию и поддерживает широкий диапазон входного напряжения (100…240 В переменного тока), что делает его пригодным для сборок по всему миру.

Источник изображения: Thermalright

Thermalright AT-1650 использует высококачественную топологию преобразования энергии — резонансный LLC-каскад с DC/DC-преобразователями на второстепенных шинах, подкреплённый одной шиной +12 В. Сообщается о выборе в качестве основных японских конденсаторов высокотемпературной серии. Thermalright AT-1650 оснащён двумя разъёмами 12V-2x6, а также несколькими 8-контактными разъёмами EPS и PCIe. Это делает его пригодным для использования в производительных системах с несколькими видеокартами.

Размеры блока питания 180×150×86 мм. В системе охлаждения используется 135-мм вентилятор, поддерживается полупассивный режим работы.

В Китае блок питания Thermalright AT-1650 уже поступил в продажу по цене 1999 юаней.