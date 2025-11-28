Предусмотрено несколько режимов.

Компания MSI добавит в материнские платы AMD линейки MAX и другие модели с тактовым генератором новые режимы работы технологии авторазгона Precision Boost Overdrive под названием PBO BCLK Booster. Режимы предназначены для дополнительного разгона процессоров «в один клик» путём выбора одного из двух предварительно настроенных профилей для повышения тактовой частоты базового генератора.

Источник изображения: MSI

Режимы PBO BCLK Booster дополняют другие функции для повышения и оптимизации производительности, которые компания MSI внедрила в фирменные материнские платы AMD ранее. Так, согласно внутренним тестам совместное использование режимов PBO BCLK Booster для повышения тактовой частоты базового генератора и High-Efficiency Mode для оптимизации задержек оперативной памяти позволили повысить игровую производительность до 15%. По данным на диаграммах MSI, вклад PBO BCLK Booster составляет 2…3%.

Источник изображения: MSI

Компания MSI предлагает два профиля PBO BCLK Booster, настройки которых отличаются для разных процессоров. Например, в случае AMD Ryzen 7 9800X3D базовая частота тактового генератора будет повышена до 103 МГц при активации профиля 1 и до 105 МГц при активации профиля 2. При включении профилей PBO BCLK Booster напряжение процессора будет поддерживаться в режиме «Авто».

Режимы MSI PBO BCLK Booster доступны в бета-версиях BIOS, основанных на AGESA 1.2.0.3G, релиз состоится с выходом BIOS на базе AGESA 1.2.7.0.

Хотя PBO BCLK Booster позволяет легко разогнать процессор, новая функция всё же требует от пользователя дополнительных навыков. Стабильность работы системы не гарантируется, поэтому после активации новых режимов для разгона могут возникнуть проблемы, выявлять которые пользователи должны быть готовы самостоятельно.