Moleculo
В базе данных SiSoftware Sandra обнаружен 64-ядерный Intel Xeon 696X семейства Granite Rapids-WS
Один из конкурентов для AMD Ryzen Threadripper и Threadripper PRO 9000.

В базе данных SiSoftware Sandra обнаружен 64-ядерный процессор Xeon 696X семейства Granite Rapids-WS. Это семейство — следующий шаг Intel в сегменте односокетных платформ для рабочих станций. Процессор станет преемником Xeon W-3400 и W-3500.

Источник изображения: Jeremy Bezanger, Unsplash (отредактировано)

В отчёте SiSoftware говорится о наличии у процессора 64 ядер и 128 потоков, что подтверждает поддержку Hyper-Threading в топовой модели. Максимальная тактовая частота варьируется в диапазоне 4,4…4,51 ГГц. Кэш 2-го уровня разделён на 64 блока по 2 МБ, что в общей совокупности составляет 128 МБ, плюс 336 МБ общей кэш-памяти 3-го уровня. В отчёте также фигурирует энергопотребление процессора 350 Вт.

Источник изображения: SiSoftware

Источник изображения: VideoCardz

Эти данные соответствуют предыдущим утечкам, в которых Xeon 696X приписывали базовую тактовую частоту 2,4 ГГц и 336 МБ кэш-памяти 3-го уровня.

Стоит напомнить, что Intel объединила HEDT процессоры с брендом Xeon Workstation. Рассматриваемый процессор войдёт в серию Xeon 6 и будет конкурировать с флагманскими моделями AMD Threadripper и Threadripper PRO. При этом топовая модель Threadripper PRO 9995WX предлагает до 96 ядер Zen 5, 384 МБ кэш-памяти 3-го уровня и тот же TDP в 350 Вт.

#intel #процессоры #xeon #рабочие станции #granite rapids ws
Источник: videocardz.com
