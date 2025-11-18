Сайт задуман как центральная площадка для пользователей AMD, где они могут обсуждать оборудование и игры.

Компания AMD запустила сайт www.AMDGaming.com, сообщает VideoCardz. Это обновлённый портал сообщества, объединяющий любителей игр на ПК, консолях, портативных устройствах и ноутбуках.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

В сообществе планируют регулярно проводить различные мероприятия, конкурсы и опросы, добавлять новый контент. Сайт задуман как центральная площадка для пользователей AMD, где они могут обсуждать своё оборудование, делиться сборками, обсуждать игры и общаться с другими игроками.

У NVIDIA и Intel уже есть аналогичные порталы. На портале NVIDIA GeForce сохраняется высокая активность пользователей, которые обсуждают обновления ПО и драйверов, а также выход новых игр. На портале Intel Support Community тоже кипит жизнь. Это не единственные порталы компаний, кроме них есть ряд отдельных специализированных площадок и подсайтов для различных категорий пользователей.