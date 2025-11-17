По слухам, NVIDIA может продержаться до начала 2026 года. Но рост цен неизбежен. Всему виной подорожание памяти.

В связи с подорожанием памяти AMD уведомляет своих партнёров о скором повышении цен на графические решения, включая компоненты для потребительских игровых видеокарт Radeon RX, сообщает Wccftech со ссылкой на неофициальную информацию с китайского закрытого форума Board Channels. Это будет второе повышение цен на видеокарты AMD, отмечает источник. О первом сообщалось в октябре прошлого года.

По всей видимости, речь идёт о комплектах из графических процессоров и памяти, которые AMD поставляет партнёрам для производства видеокарт. Публично в AMD не объявляли об изменении цен на свои графические решения, но ожидается, что новые партии партнёры AMD будут закупать уже по более высокой цене.

NVIDIA и другие компании, использующие в своих продуктах DRAM- и NAND-память, тоже будут повышать цены на свою продукцию. В Wccftech рост цен на память связывают с дефицитом, который возник из-за того, что производители памяти не нарастили производственные мощности несмотря на растущий спрос со стороны сектора искусственного интеллекта. В результате цены резко растут. Память уже подорожала в два раза и более.